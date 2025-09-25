Telegram залишається головним джерелом інформації для кожного другого українця — опитування

Понад половина українців віддає перевагу каналам у месенджері Telegram для отримання актуальної інформації. Водночас соціальні мережі Facebook та Instagram найчастіше сприймаються як платформи поширення недостовірних відомостей. Такі висновки містяться у дослідженні, результати якого представлені компанією Rating Group.

Згідно з даними опитування, 51% респондентів обрали канали Telegram як головне джерело інформації. Це свідчить про зростання популярності месенджера порівняно з минулим роком, коли аналогічний показник становив 47%. Таке збільшення на чотири відсоткові пункти вказує на посилення ролі Telegram в інформаційному просторі України.

- Реклама -

Серед альтернативних джерел інформації українці найчастіше звертаються до відеоконтенту на YouTube. Цю платформу як основне джерело новин обрала чверть опитаних (25%). Дещо менша частка громадян покладається на особисте спілкування з близькими — такий варіант обрали 22% респондентів.

Телевізійний марафон, що об’єднує мовлення українських телеканалів, залишається важливим джерелом інформації для 21% українців. Решта медіаплатформ та способів отримання новин згадали менше як 20% учасників дослідження.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Щодо поширення дезінформації, думки респондентів сформувалися досить чітко. Найбільшими джерелами фейкових новин українці вважають соціальні мережі Facebook та Instagram — на це вказали 58% опитаних. Таке збільшення порівняно з торішніми 53% може свідчити про зростання обізнаності щодо ризиків цих платформ.

Месенджери посідають друге місце в рейтингу каналів дезінформації з показником 45%. Цей результат також зріс порівняно з 2024 роком, коли становив 35%. Водночас телебачення дещо втратило позиції як джерело фейків — з 32% до 27%. Інтернет-ЗМІ як канал поширення дезінформації відзначили 21% респондентів. Особисте спілкування з друзями та колегами як спосіб поширення неправдивої інформації згадали 15% опитаних, радіо та друковані видання (газети й журнали) — по 5% кожен.

Щодо довіри до різних суб’єктів у спростуванні неправдивої інформації, лідирують незалежні журналісти. Їм довіряють 44% українців. Майже на тому ж рівні знаходиться Центр протидії дезінформації (ЦПД) з показником 42%.

Значно менший рівень довіри мають Офіс президента (26%) та міжнародні організації (21%). Організації громадянського суспільства отримали довіру 14% респондентів, центр стратегічних комунікацій — 11%, правоохоронні органи та лідери думок — по 9% кожен.

Дослідження також виявило високий рівень стурбованості українців щодо впливу дезінформації. Загалом 84% респондентів висловили занепокоєння поширенням фейкових новин серед населення, тоді як 16% не відчувають такої тривоги.

- Реклама -

Аналіз підписок на публічні канали підтвердив домінування Telegram — 62% українців слідкують за новинами через цей месенджер. YouTube використовують для цієї мети 32% опитаних, Facebook — 22%. Меншу популярність мають Viber (18%), Instagram (16%) та TikTok (14%).

Опитування проводилося Rating Group з 31 липня по 5 серпня серед 2000 респондентів віком від 18 років. Дослідження охопило всі області України, за винятком тимчасово окупованих територій. Інтерв’ю проводилися методом CATI (комп’ютерні телефонні інтерв’ю), статистична похибка не перевищує 2,2%.

Результати цього дослідження корелюють з іншими опитуваннями щодо довіри українців до медіаджерел. Зокрема, попередні дослідження показували, що телемарафон «Єдині новини» викликає найменше довіри серед громадян — йому не вірить 39% опитаних. Натомість Telegram-канали та YouTube-контент демонстрували високі рейтинги довіри — 29% та 24% відповідно, що підтверджує тенденцію переходу аудиторії до цифрових платформ.