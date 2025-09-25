Qualcomm: перші 6G-пристрої з’являться у 2028 році

В американській корпорації Qualcomm вважають, що перші тестові пристрої із підтримкою мереж шостого покоління можуть з’явитися до 2028 року. Генеральний директор компанії Крістіано Амон заявив про це на конференції Snapdragon Summit, підкресливши революційний потенціал нової технології для розвитку розумної електроніки. Про це повідомляє Android Headlines.

На думку керівника Qualcomm, технологія 6G стане основою для цілком нових категорій пристроїв. До них належатимуть розумні кільця, окуляри доповненої реальності й гаджети зі вбудованим штучним інтелектом (ШІ). Така екосистема дасть змогу користувачам отримувати індивідуальні рекомендації та підтримку миттєво.

- Реклама -

Головною технологічною новинкою 6G стане використання терагерцевого частотного діапазону. Це забезпечить значне збільшення швидкості передавання даних і пропускної здатності мереж порівняно з нинішнім 5G-стандартом. Такі характеристики створять передумови для розгортання складних ШІ-сервісів безпосередньо на користувацьких пристроях.

Терміни розвитку 6G відповідають усталеним циклам розвитку мобільних мереж. Перші смартфони із підтримкою 5G з’явилися у 2016 році, а широке комерційне впровадження розпочалося у 2019-му з виходом Samsung Galaxy S10 5G. Тож поява 6G через дванадцять років після початку п’ятого покоління відображає природну еволюцію галузі.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Велике значення у структурі 6G матимуть автономні ШІ-агенти. Ці системи зможуть збирати відомості з багатьох сенсорів, аналізувати їх і давати користувачам актуальні поради без затримок. Поєднання хмарних обчислень безпосередньо з кінцевими пристроями відкриє нові можливості для інтерактивних додатків.

Утім точні терміни масового комерційного випуску 6G-смартфонів поки що невідомі. Qualcomm говорить лише про передкомерційні зразки, призначені для тестування й демонстрації можливостей технології. Повноцінне розгортання мереж шостого покоління потребуватиме узгодження з телекомунікаційними операторами й регуляторними органами.

Раніше ми повідомляли, що японський оператор SoftBank успішно провів випробування 6G-мереж у реальних умовах, використовуючи частотний діапазон 7 гігагерців.