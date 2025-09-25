Перенесення мобільних номерів у день заявки: що думає Vodafone

Після оголошення lifecell про впровадження прискореної процедури перенесення мобільних номерів (MNP) за один день, Mediasat звернуся до інших українських мобільних операторів з запитом про їхні плани щодо аналогічного нововведення. На відміну від «Київстару», який не відповів на запит редакції, компанія Vodafone надала детальні роз’яснення своєї позиції щодо оптимізації й прискорення процедури MNP.

У Vodafone зазначили, що завжди підтримують рішення, які роблять послуги зручнішими для абонентів. Водночас оператор підкреслив, що можливість перенесення номера в той самий день існувала й раніше, оскільки була передбачена чинним Порядком. Проте на практиці технічні налаштування з боку державного адміністратора робили цей варіант майже неможливим. «Ті зміни, про які зараз заявлено, лише частково покращують ситуацію, але умова подати заявку до 10:30 суттєво звужує реальні можливості для абонента», — зазначили в компанії.

Представники оператора наголосили, що говорити про якусь принципову зміну в процедурі MNP поки передчасно. Водночас Vodafone працює над тим, щоб усі можливості, передбачені законодавством, були доступні клієнтам у найзручнішому форматі.

Щодо оптимізації процедури перенесення номерів, у Vodafone назвали це постійним процесом, який ніколи не зупиняється. Робота компанії має два головні напрями: виконання вимог, затверджених державним регулятором, та безперервне вдосконалення сервісної частини. «Ми постійно аналізуємо ринок і користувацькі потреби, щоб послуга залишалася актуальною й зручною», — повідомили в компанії.

Оцінюючи вплив нововведення lifecell на конкуренцію, у Vodafone зауважили, що ринок мобільного зв’язку в Україні досить динамічний. Послуга перенесення номера є одним з ключових інструментів для свободи вибору абонента. Водночас представники компанії підкреслили, що навіть попередня схема з перенесенням на наступний день уже давала достатню гнучкість і дозволяла приймати зважені рішення.

«Для багатьох абонентів час “переспати з думкою” навіть був перевагою», — зазначили у Vodafone. Оператор вважає, що теперішня «одноденна» модель на практиці виглядає досить обмеженою через вузьке вікно подачі заявки. Тому говорити про серйозний вплив на конкуренцію зарано, хоча поступові кроки у напрямку гнучкішого й швидшого процесу є позитивним трендом для ринку загалом.

У Vodafone також розповіли про власні переваги для абонентів, які переходять до їхньої мережі. Компанія завжди працює над тим, щоб такі клієнти отримували додаткову цінність — сервіс, гнучкі тарифні рішення та можливість персоналізації під власні потреби. Головна мета оператора — зробити процес переходу якнайкомфортнішим, а користування послугами — позитивним досвідом.

Серед нових ініціатив щодо послуги MNP представники Vodafone відзначили постійне вдосконалення процесу перенесення номера для забезпечення простоти й прозорості. Особливу увагу компанія приділяє тарифним пропозиціям для нових клієнтів, які роблять перехід у мережу ще привабливішим.

Нагадаємо, нещодавно у Vodafone впровадили одразу дві нові функції, які спрощують процедуру MNP: ідентифікацію через «Дію» і можливість перенести номер до мережі Vodafone повністю онлайн. Це дозволяє клієнтам завершити процедуру без відвідування магазину й дзвінків до контакт-центру — усе можна зробити через сайт www.vodafone.ua/mnp.