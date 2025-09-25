UARU

UARU

Перенесення мобільних номерів у день заявки: що думає Vodafone

НовиниТелеком
Vodafone
Фото: Shutterstock

Після оголошення lifecell про впровадження прискореної процедури перенесення мобільних номерів (MNP) за один день, Mediasat звернуся до інших українських мобільних операторів з запитом про їхні плани щодо аналогічного нововведення. На відміну від «Київстару», який не відповів на запит редакції, компанія Vodafone надала детальні роз’яснення своєї позиції щодо оптимізації й прискорення процедури MNP.

У Vodafone зазначили, що завжди підтримують рішення, які роблять послуги зручнішими для абонентів. Водночас оператор підкреслив, що можливість перенесення номера в той самий день існувала й раніше, оскільки була передбачена чинним Порядком. Проте на практиці технічні налаштування з боку державного адміністратора робили цей варіант майже неможливим. «Ті зміни, про які зараз заявлено, лише частково покращують ситуацію, але умова подати заявку до 10:30 суттєво звужує реальні можливості для абонента», — зазначили в компанії.

- Реклама -

Представники оператора наголосили, що говорити про якусь принципову зміну в процедурі MNP поки передчасно. Водночас Vodafone працює над тим, щоб усі можливості, передбачені законодавством, були доступні клієнтам у найзручнішому форматі.

Щодо оптимізації процедури перенесення номерів, у Vodafone назвали це постійним процесом, який ніколи не зупиняється. Робота компанії має два головні напрями: виконання вимог, затверджених державним регулятором, та безперервне вдосконалення сервісної частини. «Ми постійно аналізуємо ринок і користувацькі потреби, щоб послуга залишалася актуальною й зручною», — повідомили в компанії.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Оцінюючи вплив нововведення lifecell на конкуренцію, у Vodafone зауважили, що ринок мобільного зв’язку в Україні досить динамічний. Послуга перенесення номера є одним з ключових інструментів для свободи вибору абонента. Водночас представники компанії підкреслили, що навіть попередня схема з перенесенням на наступний день уже давала достатню гнучкість і дозволяла приймати зважені рішення.

«Для багатьох абонентів час “переспати з думкою” навіть був перевагою», — зазначили у Vodafone. Оператор вважає, що теперішня «одноденна» модель на практиці виглядає досить обмеженою через вузьке вікно подачі заявки. Тому говорити про серйозний вплив на конкуренцію зарано, хоча поступові кроки у напрямку гнучкішого й швидшого процесу є позитивним трендом для ринку загалом.

У Vodafone також розповіли про власні переваги для абонентів, які переходять до їхньої мережі. Компанія завжди працює над тим, щоб такі клієнти отримували додаткову цінність — сервіс, гнучкі тарифні рішення та можливість персоналізації під власні потреби. Головна мета оператора — зробити процес переходу якнайкомфортнішим, а користування послугами — позитивним досвідом.

Серед нових ініціатив щодо послуги MNP представники Vodafone відзначили постійне вдосконалення процесу перенесення номера для забезпечення простоти й прозорості. Особливу увагу компанія приділяє тарифним пропозиціям для нових клієнтів, які роблять перехід у мережу ще привабливішим.

Нагадаємо, нещодавно у Vodafone впровадили одразу дві нові функції, які спрощують процедуру MNP: ідентифікацію через «Дію» і можливість перенести номер до мережі Vodafone повністю онлайн. Це дозволяє клієнтам завершити процедуру без відвідування магазину й дзвінків до контакт-центру — усе можна зробити через сайт www.vodafone.ua/mnp.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Віталій Мосейчук
Віталій Мосейчук
Головний редактор інтернет-видання Mediasat.INFO
- Реклама -

Читайте також

Новини

Харківська міськрада замовила у «Київстару» аналіз міграційних потоків за 588 тисяч гривень

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради уклав угоду з ПрАТ «Київстар» щодо дослідження міграційних потоків населення на суму 588 тис. грн.
Новини

Gemini з’явився на телевізорах Google TV, але поки тільки на TCL

Американська компанія Google оголосила про запуск нейромережі Gemini на телевізорах, які працюють під керуванням операційної системи Google TV.
Новини

Ніцца – Рома та інші: на MEGOGO повертаються трансляції Ліги Європи

24 вересня розпочинається основний етап Ліги Європи сезону 2025/26. Центральним поєдинком першого туру стане зустріч французької Ніцци й італійської Роми.
Новини

HBO Max готується до офіційного запуску в Україні

Стримінгова платформа HBO Max незабаром розпочне повноцінну роботу в Україні. Про це свідчать зміни на офіційному сайті платформи.
Новини

Тейлор Свіфт отримала власний тимчасовий радіоканал на сервісі супутникового радіо SiriusXM

Супутникова радіослужба SiriusXM створила спеціальний канал Taylor's Channel 13, що протягом кількох тижнів транслюватиме виключно музику співачки Тейлор Свіфт.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати