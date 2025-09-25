UARU

UARU

MEGOGO покаже юнацький чемпіонат Європи з футзалу

Новини
MEGOGO СПОРТ

Медіасервіс MEGOGO показуватиме чемпіонат Європи з футзалу серед юнаків до 19 років. Турнір відбудеться у Молдові з 28 вересня до 5 жовтня. Про це повідомляється на сайті медіасервісу.

У змаганнях братимуть участь вісім найкращих європейських збірних, яких поділили на дві групи. До першої групи увійшли господарі турніру — збірна Молдови, а також команди Португалії, Італії й України. Другу групу утворили збірні Словенії, Іспанії, Туреччини та Чехії.

- Реклама -

Українська юнацька збірна розпочне груповий етап матчем проти господарів турніру. Поєдинок Молдова — Україна відбудеться 28 вересня о 12:50. Наступного дня, 29 вересня о 20:20, українці зустрінуться з португальськими футзалістами.

Останній матч групового етапу для українців відбудеться 1 жовтня о 20:20. Тоді наша збірна гратиме проти італійської команди.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Трансляції будуть доступні на OTT-платформі MEGOGO та ефірно-кабельному телеканалі «MEGOGO СПОРТ».

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Перенесення мобільних номерів у день заявки: що думає Vodafone

Представники оператора наголосили, що говорити про якусь принципову зміну в процедурі MNP поки передчасно.
Новини

Харківська міськрада замовила у «Київстару» аналіз міграційних потоків за 588 тисяч гривень

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради уклав угоду з ПрАТ «Київстар» щодо дослідження міграційних потоків населення на суму 588 тис. грн.
Новини

Gemini з’явився на телевізорах Google TV, але поки тільки на TCL

Американська компанія Google оголосила про запуск нейромережі Gemini на телевізорах, які працюють під керуванням операційної системи Google TV.
Новини

Ніцца – Рома та інші: на MEGOGO повертаються трансляції Ліги Європи

24 вересня розпочинається основний етап Ліги Європи сезону 2025/26. Центральним поєдинком першого туру стане зустріч французької Ніцци й італійської Роми.
Новини

HBO Max готується до офіційного запуску в Україні

Стримінгова платформа HBO Max незабаром розпочне повноцінну роботу в Україні. Про це свідчать зміни на офіційному сайті платформи.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати