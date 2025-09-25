MEGOGO покаже юнацький чемпіонат Європи з футзалу

Медіасервіс MEGOGO показуватиме чемпіонат Європи з футзалу серед юнаків до 19 років. Турнір відбудеться у Молдові з 28 вересня до 5 жовтня. Про це повідомляється на сайті медіасервісу.

У змаганнях братимуть участь вісім найкращих європейських збірних, яких поділили на дві групи. До першої групи увійшли господарі турніру — збірна Молдови, а також команди Португалії, Італії й України. Другу групу утворили збірні Словенії, Іспанії, Туреччини та Чехії.

Українська юнацька збірна розпочне груповий етап матчем проти господарів турніру. Поєдинок Молдова — Україна відбудеться 28 вересня о 12:50. Наступного дня, 29 вересня о 20:20, українці зустрінуться з португальськими футзалістами.

Останній матч групового етапу для українців відбудеться 1 жовтня о 20:20. Тоді наша збірна гратиме проти італійської команди.

Трансляції будуть доступні на OTT-платформі MEGOGO та ефірно-кабельному телеканалі «MEGOGO СПОРТ».