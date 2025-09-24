Харківська міськрада замовила у «Київстару» аналіз міграційних потоків за 588 тисяч гривень

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради уклав угоду з ПрАТ «Київстар» щодо дослідження міграційних потоків населення на суму 588 тисяч гривень. Угоду підписали 18 вересня цього року. Про це повідомляє видання «Наші Гроші», посилаючись на дані з системи «Прозорро».

Згідно з умовами договору, телекомунікаційний оператор проведе ґрунтовний аналіз переміщення населення за знеособленими даними своїх абонентів. Дослідження охопить період з 2022 до 2025 року й базуватиметься на еталонній групі користувачів мережі.

Основою для аналізу стане абонентська база, яка у вересні-листопаді 2020 року переважно перебувала у Харкові. Саме цей сегмент користувачів слугуватиме зразковою групою для відстеження подальших міграційних процесів. Методика передбачає спостереження за переміщеннями цієї еталонної групи упродовж усього періоду дослідження.

Окрему увагу у проєкті приділятимуть вивченню маятникової міграції між Харковом і областю. Це дасть змогу визначити інтенсивність регулярних переміщень громадян різними видами транспорту. Аналіз міститиме відомості про пересування автівками, потягами, метрополітеном, а також пішохідні маршрути.

Підґрунтя дослідження становлять значні демографічні зміни в регіоні. У липні 2022 року Харківська військово-цивільна адміністрація (ВЦА) оцінювала, що з 1,4 мільйона мешканців у місті залишилося не більше 800 тисяч осіб. Водночас восени того ж року керівник Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов повідомляв про повернення до Харкова близько одного мільйона людей.

Фінансова структура контракту передбачає два етапи виконання робіт. Основний звіт за період з 1 січня 2021 року до 31 серпня 2025 року коштуватиме 420 тисяч гривень. Додатково підготують чотири щомісячні звіти за вересень-грудень 2025 року вартістю 42 тисячі гривень кожен.

Закупівлю здійснили без проведення торгів через необхідність захисту прав інтелектуальної власності. Замовник заздалегідь оголосив про майбутню закупівлю на власному вебресурсі й отримав лише одну комерційну пропозицію. У своїй заяві «Київстар» наголосив на винятковості володіння відповідною базою даних абонентів.

Технічні можливості оператора забезпечують високу якість дослідження. На 2025 рік абонентська база «Київстару» налічує понад 24 мільйони користувачів. Мережа 4G оператора охоплює 96 відсотків населення на підконтрольній території України. У Харкові покриття LTE сягає 99,8 відсотка.

Для втілення проєкту компанія використовуватиме власну команду Big Data-аналітики. Технологічний арсенал охоплює понад 100 сегментів, розроблених за допомогою машинного навчання (Machine Learning), і широкий набір готових рішень для різноманітних аналітичних завдань. Як власник бази даних, «Київстар» має виняткове право на її використання в подібних дослідженнях.

Схожі закупівлі аналітичних послуг від основних мобільних операторів у системі «Прозорро» трапляються рідко. Серед подібних прикладів «Наші Гроші» називають замовлення Одеської міськради у 2024 році на індивідуальну геоаналітику туристичних потоків від ПрАТ «ВФ Україна» за 82 тисячі гривень. У 2023 році Миколаївська міськрада також придбала в цієї компанії аналітично-інформаційні дані про демографічні показники мешканців за 50 тисяч гривень.