UARU

Gemini з’явився на телевізорах Google TV, але поки тільки на TCL

Новини
Gemini з'явився на телевізорах Google TV

Американська компанія Google оголосила про запуск нейромережі Gemini на телевізорах, які працюють під керуванням операційної системи Google TV. Поки що нейромережа доступна виключно на моделях TCL QM9K. Втім, до кінця поточного року компанія планує поширити функціональність й на інші пристрої.

Нова технологія замінить звичний Google Assistant у телевізорах. На відміну від попереднього помічника, Gemini пропонує природнішу взаємодію завдяки підтримці діалогу у вільній формі. Користувачі можуть запустити помічника голосовими командами або натиснувши кнопку мікрофона на пульті керування.

Introducing Gemini for Google TV

Основною перевагою нового рішення є здатність опрацьовувати складні пошукові запити. Приміром, користувач може попросити: «Знайди щось відповідне для перегляду з дружиною: мені подобаються драми, а їй — легкі комедії». Крім того, помічник може надати стислий переказ попередніх сезонів серіалів, показати відгуки критиків або розповісти про найпопулярніші новинки.

Можливості Gemini не обмежуються пошуком розважального контенту. Нейромережа вміє пояснювати навчальні теми, радити відеоуроки для опановування новими навичками й пропонувати рецепти з покроковими відеовказівками. Після отримання відповіді користувач може ставити уточнювальні питання, щоб дізнатися більше.

Презентацію впровадження Gemini для телевізорів компанія вперше показала на виставці CES 2025. Наразі технологія доступна виключно на моделях TCL QM9K, проте до кінця 2025 року нею оснастять телевізори Hisense серій U7, U8 та UX, а також моделі TCL QM7K, QM8K і X11K. У списку також є медіаприставка Onn 4K Pro від Walmart.

Google також планує поширити присутність Gemini на пристрої Google TV Streamer та додати нові функції для телевізорів надалі. Це рішення є частиною стратегії компанії щодо впровадження штучного інтелекту в усі продукти екосистеми.

Редакція Mediasat
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

