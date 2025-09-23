Тейлор Свіфт отримала власний тимчасовий радіоканал на сервісі супутникового радіо SiriusXM

Американська супутникова радіослужба SiriusXM створила спеціальний канал Taylor’s Channel 13, що протягом кількох тижнів транслюватиме виключно музику співачки Тейлор Свіфт. Про це повідомляє Euronews.

Канал розпочав мовлення 20 вересня й працюватиме до 19 жовтня цього року. Станція демонструє весь спектр творчого доробку американської артистки, охоплюючи всі періоди її музичної кар’єри. Ідея каналу полягає в цілодобовій трансляції композицій з каталогу співачки.

Особливу увагу канал приділятиме майбутньому альбому The Life of a Showgirl, який вийде 3 жовтня. Після офіційного релізу нової роботи станція гратиме її повністю кожні дві години поспіль.

Президент і головний контент-директор SiriusXM Скотт Грінстайн прокоментував запуск проєкту: «Тейлор Свіфт продовжує домінувати не лише у світі музики, але й у всіх аспектах попкультури. Її пісні, що очолюють чарти та здобувають нагороди, знаходять відгук у кожного покоління слухачів, і ми раді надати нашим передплатникам місце, де вони зможуть відсвяткувати свою любов до Тейлор і новий альбом».

Керівник компанії також додав, що SiriusXM підтримує творчість Свіфт від початку її кар’єри й захищає художні досягнення співачки на всіх етапах професійного розвитку.

Taylor’s Channel 13 доступний для передплатників SiriusXM за адресою.