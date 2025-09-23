Ніцца – Рома та інші: на MEGOGO повертаються трансляції Ліги Європи

24 вересня розпочинається основний етап Ліги Європи сезону 2025/26. Центральним поєдинком першого туру стане зустріч французької Ніцци й італійської Роми, у складі якої виступатиме український нападник Артем Довбик. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Альянц Рів’єра» і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Усі матчі нової кампанії європейського турніру ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO — офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні. Глядачі зможуть дивитися ігри на ОТТ-платформі за однією з трьох передплат: «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK N+S».

- Реклама -

Окремі матчі також будуть доступні безплатно. Ці трансляції показуватимуть наживо на телеканалі «MEGOGO СПОРТ», який можна дивитися в мережі наземного цифрового телебачення T2 та у мережах операторів кабельного ТБ.

Студійні програми першого туру присвятять двом головним поєдинкам. 24 вересня о 21:30 розпочнеться студія перед матчем Ніцца – Рома, який прокоментують Вадим Шевякін і Віталій Похвала. Наступного дня, 25 вересня, також о 21:30 розпочнеться студійна передача перед грою Астон Вілла – Болонья, яку прокоментують Олександр Новак і Гліб Скрипченко.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Розклад студій MEGOGO на перший тур Ліги Європи

24 вересня

Матч: Ніцца – Рома

Початок студії: 21:30

Початок матчу: 22:00

Коментатори: Вадим Шевякін і Віталій Похвала

25 вересня

Матч: Астон Вілла – Болонья

Початок студії: 21:30

Початок матчу: 22:00

Коментатори: Олександр Новак і Гліб Скрипченко

На глядачів чекає не лише оновлене візуальне оформлення ефірів, а й свіжий погляд нових запрошених експертів у аналітичних програмах.

Розклад трансляцій матчів Ліги Європи на каналі «MEGOGO СПОРТ»

24 вересня

19:45 | ПАОК – Маккабі Тель-Авів

22:00 | Фрайбург – Базель

25 вересня

19:45 | Гоу Ехед Іглз – ФКСБ

22:00 | Янг Бойз – Панатінаїкос