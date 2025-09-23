HBO Max готується до офіційного запуску в Україні

UARU

HBO Max
Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images

Стримінгова платформа HBO Max незабаром розпочне повноцінну роботу в Україні. Про це свідчать зміни на офіційному сайті платформи. Сервіс уже отримав українську локалізацію офіційного сайту із написом «Вже скоро» й детальною інформацією про тарифи.

Українським користувачам пропонують два варіанти підписки. Тариф «Стандарт» коштуватиме 7,99 євро на місяць і дозволить переглядати контент якості Full HD на двох пристроях водночас. Цей план також включає можливість завантаження до 30 епізодів для перегляду без інтернету.

Розширений план «Преміум» обійдеться в 9,99 євро щомісяця. Він дає змогу переглядати відео водночас на чотирьох пристроях, з яких два призначені для спортивного контенту. Користувачі цього тарифу зможуть дивитися відео якості 4K UHD зі звуком Dolby Atmos за умови підтримки пристроєм, а також завантажувати до 100 епізодів.

HBO Max вже скоро в Україні

Окремим доповненням до будь-якого з основних планів стане спортивний пакет. Він відкриватиме доступ до каналів Eurosport 1 та Eurosport 2, розширюючи спортивний контент платформи.

Точна дата початку роботи HBO Max в Україні поки невідома.

Нагадаємо, влітку 2025 року медіасервіс MEGOGO став офіційним партнером запуску стримінгової платформи HBO Max від Warner Bros. Discovery в Україні. Це партнерство дало змогу українським користувачам отримати доступ до контенту від Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO, Discovery Channel, TLC та інших брендів компанії у рамках підписки «Максимальна».

Варто зазначити, що Warner Bros. Discovery нещодавно повернулася до оригінальної назви HBO Max після невдалого ребрендингу на просто Max у 2023 році. Компанія змушена була відновити попередню назву через несприйняття змін користувачами.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
