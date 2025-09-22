Європейська комісія розробляє масштабну реформу цифрового регулювання, яка може назавжди позбавити користувачів інтернету від нав’язливих банерів про згоду на використання cookies. Ініціатива спрямована на перегляд правил 2009 року, які створили сучасну систему «спливаючих повідомлень» на вебсайтах. Про це пише Politico.

Поточне законодавство ґрунтується на оновленій директиві e-Privacy, яка зобов’язує сайти отримувати дозвіл користувачів перед розміщенням cookies на їхніх пристроях. Винятком є лише ті файли, які «абсолютно необхідні» для функціонування сервісу. Ця вимога призвела до появи банерів згоди практично на кожному вебресурсі.

Експерти зазначають неефективність чинної системи. «Забагато згоди фактично вбиває саму ідею згоди», — коментує юрист із захисту даних компанії Keller and Heckman Пітер Креддок. Він підкреслює, що користувачі звикли автоматично натискати кнопку «погоджуюсь», не приділяючи уваги змісту повідомлень.

Брюссель готується кардинально змінити ситуацію. У грудні комісія має представити «омнібус-текст» — комплексний документ для усунення надмірних вимог до цифрових компаній. Минулого тижня відбулися консультації з представниками індустрії щодо можливих напрямків реформування cookie-правил.

Серед варіантів, що розглядаються — можливість одноразового налаштування користувацьких переваг безпосередньо в браузері замість повторних підтверджень на кожному сайті. Альтернативою може стати розширення переліку випадків, коли згода користувача не вимагається.

Окремі країни-члени ЄС уже висунули власні пропозиції щодо спрощення. Данія запропонувала відмовитися від банерів у ситуаціях, коли cookies необхідні для технічних функцій або базового збору статистики.

Представники індустрії виступають за інтеграцію cookie-правил у Загальний регламент про захист даних (General Data Protection Regulation, GDPR). Це рішення забезпечило б більшу гнучкість, дозволивши компаніям обирати підходи залежно від рівня ризику. Поточна директива e-Privacy вимагає обов’язкової згоди у всіх випадках.

Проте реформа неминуче наштовхнеться на серйозний опір організацій захисту приватності. Європейські активісти побоюються, що розширення винятків відкриє нові можливості для відстеження користувачів та показу таргетованої реклами. «Зосереджуватися лише на cookies — це як переставляти шезлонги на «Титаніку», де сам корабель — це рекламне стеження», — застерігає радниця European Digital Rights Іксасо Домінґес де Олазабаль.

Дискусія навколо реформи триватиме наступного року під час презентації нового законодавчого акта Digital Fairness Act. Цей документ має врегулювати сферу онлайн-реклами та захистити споживачів від маніпулятивних дизайнерських рішень.