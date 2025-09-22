UARU

Виробництво українського мультсеріалу «Пес Патрон» припинено через рішення Трампа

Пес Патрон

Рішення президента США Дональда Трампа про закриття грантових програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) перервало створення українського освітнього мультсеріалу «Пес Патрон», який навчає дітей безпечної поведінки за умов мінної загрози. Про це в інтерв’ю «Українським Новинам» розповіла українська аніматорка й сценаристка Саша Рубан.

Авторка проєкту повідомила, що команда встигла повністю завершити перший сезон. Глядачі побачили десять основних епізодів та один спеціальний випуск. Однак другий сезон залишився незавершеним — автори встигли зробити лише п’ять серій із десяти запланованих.

Американська адміністрація припинила фінансування міжнародних грантових ініціатив, що зупинило виробництво. «Пан Трамп сказав: “…керували грантовими програмами купка божевільних, і ми їх проженемо”. Тож грантові програми скасували», — пояснила Рубан.

Закриття фінансування від USAID торкнулося не лише «Пса Патрона». Також постраждав інший український анімаційний проєкт — серіал «На краю світів», автори якого встигли випустити лише три епізоди.

Ці рішення відображають масштабні зміни в зовнішній політиці США. Наприкінці серпня цього року державний секретар Марко Рубіо офіційно підтвердив, що USAID перебуває у процесі закриття.

