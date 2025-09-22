UARU

UARU

У так званій ЛНР відновили безплатне встановлення супутникових антен «Русский мир»

Новини
Пакет супутникового телебачення «Русский мир»

Оператор супутникового телебачення «Русский мир» відновив програму безплатного встановлення супутникових антен на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Як повідомляє телеканал «Луганськ 24», це сталося після підписання указу про заборону неліцензованого супутникового обладнання на територіях, які контролює так звана ЛНР.

Нове обладнання встановлюють насамперед у населених пунктах, що перебувають поза зоною покриття цифрового ефірного телебачення. Водночас проводять заміну українського супутникового обладнання, яке в народі звуть «гориничем». Власники такого обладнання мають демонтувати його до 1 листопада 2025 року.

- Реклама -

Телевізійний пакет «Русский мир» містить 40 каналів різної тематики. До складу входить 20 загальнодоступних російських телеканалів, сім регіональних та 13 розважальних каналів, створених спеціально для цього проєкту.

Місцева «влада» запровадила два основні способи отримання безплатного обладнання. Перший варіант передбачає пільгове встановлення у населених пунктах так званої «білої зони» — території без стійкого телевізійного сигналу. Другий спосіб дає змогу поміняти старе українське обладнання на нове російське без додаткових витрат.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Монтажні роботи вже розпочали в окремих населених пунктах окупованої Луганщини. Зокрема, нові антени встановили жителям села Велика Чернігівка Станично-Луганського округу.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

ЄС планує скасувати закон про cookies, що заполонив інтернет нав’язливими поп-ап банерами

Єврокомісія розробляє масштабну реформу, яка може назавжди позбавити користувачів інтернету від нав'язливих банерів про згоду на використання cookies.
Новини

lifecell запустив акцію з річною підпискою на MEGOGO

Мобільний оператор lifecell запустив акцію «Го на lifecell з MEGOGO», яка дозволяє безплатно отримати річний доступ до медіасервісу MEGOGO.
Новини

«Київстар» придбає хмарного провайдера GigaCloud — джерела

«Київстар», найбільший телекомунікаційний оператор України, придбаває 80% акцій компанії GigaCloud, що належить до провідних хмарних провайдерів країни.
Новини

На МКС почав працювати перший у світі орбітальний дата-центр

На борту МКС ввели в експлуатацію прототип першого орбітального дата-центру AxDCU-1. Він має розв'язати проблему браку обчислювальних потужностей у космосі.
Новини

1+1 media school святкує 12-річчя

20 вересня 1+1 media school, освітній проєкт 1+1 media, відзначає своє дванадцятиріччя.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати