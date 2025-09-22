У так званій ЛНР відновили безплатне встановлення супутникових антен «Русский мир»

Оператор супутникового телебачення «Русский мир» відновив програму безплатного встановлення супутникових антен на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Як повідомляє телеканал «Луганськ 24», це сталося після підписання указу про заборону неліцензованого супутникового обладнання на територіях, які контролює так звана ЛНР.

Нове обладнання встановлюють насамперед у населених пунктах, що перебувають поза зоною покриття цифрового ефірного телебачення. Водночас проводять заміну українського супутникового обладнання, яке в народі звуть «гориничем». Власники такого обладнання мають демонтувати його до 1 листопада 2025 року.

Телевізійний пакет «Русский мир» містить 40 каналів різної тематики. До складу входить 20 загальнодоступних російських телеканалів, сім регіональних та 13 розважальних каналів, створених спеціально для цього проєкту.

Місцева «влада» запровадила два основні способи отримання безплатного обладнання. Перший варіант передбачає пільгове встановлення у населених пунктах так званої «білої зони» — території без стійкого телевізійного сигналу. Другий спосіб дає змогу поміняти старе українське обладнання на нове російське без додаткових витрат.

Монтажні роботи вже розпочали в окремих населених пунктах окупованої Луганщини. Зокрема, нові антени встановили жителям села Велика Чернігівка Станично-Луганського округу.