UARU

UARU

SpaceX подала заявку на розгортання додаткових 15 тисяч супутників для прямого зв’язку зі смартфонами

НовиниСупутниковий зв'язок
Starlink

Американська космічна компанія SpaceX попросила Федеральну комісію зі зв’язку (FCC) дозволити запуск 15 тисяч додаткових супутників Starlink для прямого підключення мобільних телефонів. Нова супутникова система працюватиме на радіочастотному спектрі, який компанія отримала завдяки угоді з EchoStar за 17 мільярдів доларів. Заявку до регулятора подано минулої п’ятниці, повідомляє PCMag.

Нова система має забезпечити «повсюдне підключення звичайних мобільних телефонів та широкого кола інших пристроїв і користувальницьких терміналів». Таке рішення дозволить розширити можливості супутникового інтернету Starlink поза межі звичних наземних терміналів.

- Реклама -

Нове угруповання розмістять на найближчій до Землі орбіті — на висоті від 326 до 335 кілометрів. Така близькість забезпечить найменшу затримку сигналу при з’єднанні з мобільними пристроями. Космічні апарати працюватимуть у частотному діапазоні від 1,91 до 1,995 гігагерца на американському ринку, використовуючи спектр EchoStar і частотні смуги партнера T-Mobile.

На міжнародних ринках компанія застосовуватиме значно ширший діапазон частот. За інформацією з документів, система «складатиметься з сузір’я супутників на низькій та наднизькій навколоземній орбіті з використанням наявного наземного обладнання SpaceX, а також додаткового обладнання, спрямованого на оптимізацію продуктивності для споживачів».

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Президентка SpaceX Гвінн Шотвелл нещодавно повідомила, що компанія співпрацює з виробниками напівпровідників, аби вбудувати потрібні чипсети в смартфони. Така робота має розширити сумісність послуг Starlink з більшою кількістю моделей мобільних пристроїв.

Водночас генеральний директор компанії Ілон Маск зауважив, що розробка чіпів для смартфонів, спроможних підтримувати радіочастоти EchoStar, триватиме щонайменше два роки. Схвалення від FCC для стільникового угруповання Starlink також потребуватиме чималого часу.

Угода з EchoStar дасть SpaceX ще одну перевагу — можливість розгортати наземні системи в США завдяки ліцензії на наземний зв’язок AWS-4 у діапазоні 2 гігагерци. Це дозволить компанії створити «гібридну супутниково-наземну мережу для розширення покриття й пропускної здатності сервісів».

Цю заявку SpaceX подала через рік після попереднього звернення до FCC — тоді просили дозволити використання 29 988 супутників для домашнього широкосмугового доступу Starlink. Та система має забезпечувати гігабітні швидкості інтернету.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

У так званій ЛНР відновили безплатне встановлення супутникових антен «Русский мир»

Оператор супутникового телебачення «Русский мир» відновив програму безплатного встановлення супутникових антен на тимчасово окупованих територіях Луганщини.
Новини

ЄС планує скасувати закон про cookies, що заполонив інтернет нав’язливими поп-ап банерами

Єврокомісія розробляє масштабну реформу, яка може назавжди позбавити користувачів інтернету від нав'язливих банерів про згоду на використання cookies.
Новини

lifecell запустив акцію з річною підпискою на MEGOGO

Мобільний оператор lifecell запустив акцію «Го на lifecell з MEGOGO», яка дозволяє безплатно отримати річний доступ до медіасервісу MEGOGO.
Новини

«Київстар» придбає хмарного провайдера GigaCloud — джерела

«Київстар», найбільший телекомунікаційний оператор України, придбаває 80% акцій компанії GigaCloud, що належить до провідних хмарних провайдерів країни.
Новини

На МКС почав працювати перший у світі орбітальний дата-центр

На борту МКС ввели в експлуатацію прототип першого орбітального дата-центру AxDCU-1. Він має розв'язати проблему браку обчислювальних потужностей у космосі.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати