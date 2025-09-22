SpaceX подала заявку на розгортання додаткових 15 тисяч супутників для прямого зв’язку зі смартфонами

Американська космічна компанія SpaceX попросила Федеральну комісію зі зв’язку (FCC) дозволити запуск 15 тисяч додаткових супутників Starlink для прямого підключення мобільних телефонів. Нова супутникова система працюватиме на радіочастотному спектрі, який компанія отримала завдяки угоді з EchoStar за 17 мільярдів доларів. Заявку до регулятора подано минулої п’ятниці, повідомляє PCMag.

Нова система має забезпечити «повсюдне підключення звичайних мобільних телефонів та широкого кола інших пристроїв і користувальницьких терміналів». Таке рішення дозволить розширити можливості супутникового інтернету Starlink поза межі звичних наземних терміналів.

Нове угруповання розмістять на найближчій до Землі орбіті — на висоті від 326 до 335 кілометрів. Така близькість забезпечить найменшу затримку сигналу при з’єднанні з мобільними пристроями. Космічні апарати працюватимуть у частотному діапазоні від 1,91 до 1,995 гігагерца на американському ринку, використовуючи спектр EchoStar і частотні смуги партнера T-Mobile.

На міжнародних ринках компанія застосовуватиме значно ширший діапазон частот. За інформацією з документів, система «складатиметься з сузір’я супутників на низькій та наднизькій навколоземній орбіті з використанням наявного наземного обладнання SpaceX, а також додаткового обладнання, спрямованого на оптимізацію продуктивності для споживачів».

Президентка SpaceX Гвінн Шотвелл нещодавно повідомила, що компанія співпрацює з виробниками напівпровідників, аби вбудувати потрібні чипсети в смартфони. Така робота має розширити сумісність послуг Starlink з більшою кількістю моделей мобільних пристроїв.

Водночас генеральний директор компанії Ілон Маск зауважив, що розробка чіпів для смартфонів, спроможних підтримувати радіочастоти EchoStar, триватиме щонайменше два роки. Схвалення від FCC для стільникового угруповання Starlink також потребуватиме чималого часу.

Угода з EchoStar дасть SpaceX ще одну перевагу — можливість розгортати наземні системи в США завдяки ліцензії на наземний зв’язок AWS-4 у діапазоні 2 гігагерци. Це дозволить компанії створити «гібридну супутниково-наземну мережу для розширення покриття й пропускної здатності сервісів».

Цю заявку SpaceX подала через рік після попереднього звернення до FCC — тоді просили дозволити використання 29 988 супутників для домашнього широкосмугового доступу Starlink. Та система має забезпечувати гігабітні швидкості інтернету.