Мобільний оператор lifecell запустив акцію «Го на lifecell з MEGOGO», яка дозволяє безплатно отримати річний доступ до медіасервісу MEGOGO. За повідомленням пресслужби компанії, пропозиція триватиме з 22 вересня до 22 грудня 2025 року.

Акція призначена для користувачів, які планують змінити мобільного оператора за допомогою процедури збереження номера Mobile Number Portability (MNP). Щоб взяти участь в акції, потрібно перейти в мережу lifecell, зберігши попередній номер телефону, й обрати один із двох тарифних планів — «Мега» або «Максі».

Медіапослуги автоматично активуються після сплати першого місячного пакету обраного тарифу. Клієнтам залишається лише авторизуватися у додатку MEGOGO, використовуючи свій мобільний номер lifecell.

Користувачі тарифу «Мега» отримають доступ до річної підписки MEGOGO «Максимальна». Ця підписка містить понад 480 телевізійних каналів і більш як 16 000 фільмів та серіалів. Крім того, абоненти зможуть переглядати ексклюзивний контент від провідних світових студій HBO Max, Disney, Warner Bros та Paramount+. До переваг також належать прямі трансляції найпопулярніших європейських футбольних турнірів, зокрема Ліга чемпіонів і Ліга Європи.

Абоненти тарифу «Максі» отримають річну підписку MEGOGO «Оптимальна». Ця підписка відкриває доступ до приблизно 445 телеканалів і понад 11 500 кінофільмів та серіалів. Користувачі також зможуть дивитися спортивні події та преміальні проєкти від Disney, MTV і Paramount+.

«Щодня сотні абонентів інших операторів обирають lifecell, зберігаючи власний номер. З моменту запуску сервісу MNP ми залишаємося найпопулярнішим вибором українців для перенесення номера: у першому півріччі 2025 року близько 70% усіх переходів були здійснені на користь lifecell. Ми прагнемо виправдати цю довіру, пропонуючи сучасні сервіси, прозорі умови обслуговування та вигідні тарифи, щоб кожен абонент отримував максимум від користування мережею. Партнерство з MEGOGO дозволяє новим клієнтам lifecell отримати річний доступ до контенту преміумкласу без додаткової плати», — зазначив Дмитро Дзябура, директор з маркетингу групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell).

Слід зауважити, що акція має певні обмеження. Якщо не сплатити вчасно щомісячний тарифний пакет, доступ до MEGOGO тимчасово припиняють до повної сплати. При цьому загальний термін дії підписки не зупиняється. Зміна тарифного плану на інший, не передбачений умовами акції, призводить до автоматичного припинення безплатної підписки. Акція діє на всій території України, крім тимчасово окупованих і непідконтрольних територій.

Детальна інформація про акцію доступна за посиланням, а покрокові інструкції щодо переходу в мережу lifecell через MNP — на сайті mnp.lifecell.ua.

Нагадаємо, процедура перенесення номера до мережі lifecell стала ще зручнішою завдяки впровадженій 15 вересня можливості прискореного MNP. Тепер абоненти можуть завершити перенесення номера в день подачі заявки.