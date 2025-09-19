UARU

На МКС почав працювати перший у світі орбітальний дата-центр

Орбітальний дата-центр обслуговуватиме не лише саму МКС, а й будь-які супутники з оптичними терміналами на борту

Новини
AxDCU-1
Фото: Axiom Space

На борту Міжнародної космічної станції (МКС) офіційно ввели в експлуатацію прототип першого орбітального дата-центру AxDCU-1. Цей проривний проєкт має розв’язати проблему браку обчислювальних потужностей у космосі й забезпечити опрацювання даних безпосередньо на орбіті. Про це йдеться на сайті компанії Axiom Space.

Інноваційну систему доставили на станцію 24 серпня під час 33-ї комерційної вантажної місії SpaceX. Головна мета проєкту – створити можливість опрацьовувати інформацію прямо в космосі без потреби передавати величезні обсяги первинних даних на Землю через обмежені супутникові канали зв’язку.

Технічну основу орбітального дата-центру становить платформа Red Hat Device Edge, спеціально пристосована для роботи в умовах обмежених ресурсів. Система використовує полегшену версію Kubernetes під назвою MicroShift, яка забезпечує стабільну роботу контейнеризованих додатків в автономному режимі. Водночас платформа має функції автоматичного відновлення після збоїв та оновлення, які передаються частинами для економії пропускної здатності.

Апаратну частину проєкту створила компанія Spacebilt, використавши 64-розрядні процесори Microchip PIC64-HPSC й твердотілі накопичувачі SSD Phison Pascari загальним обсягом 128,88 терабайт. Така конфігурація забезпечує достатню обчислювальну потужність для опрацювання даних від різних супутників та космічних апаратів.

Особливе значення в проєкті має система оптичного зв’язку, яку розробила компанія Skyloom. Спеціальний термінал може забезпечити швидкість передачі даних до 2,5 гігабіт на секунду. У майбутньому цей показник планують збільшити до 100 гігабіт на секунду. Така швидкість дозволить створити повноцінну оптичну магістраль у космосі.

За словами комерційного директора Skyloom Еріка Мольцау, компанія закладає фундамент оптичної інфраструктури, яка зробить космос таким же підключеним і багатим на дані, як Земля. Це прискорить впровадження орбітальних хмарних обчислень та систем штучного інтелекту в космосі.

Орбітальний дата-центр обслуговуватиме не лише саму МКС, а й будь-які супутники з оптичними терміналами на борту. Космічним апаратам більше не доведеться чекати черги чи зручного положення на орбіті для передачі даних на Землю – система AxDCU-1 самостійно опрацює інформацію та передасть на планету лише кінцеві результати.

Цей проєкт – результат співпраці кількох технологічних компаній, зокрема Axiom Space, Spacebilt, Microchip Technology, Phison Electronics та Skyloom. Успішний запуск орбітального дата-центру відкриває нові можливості для космічних досліджень і комерційного використання космічного простору.

Нагадаємо, торік NASA уклала із компанією SpaceX контракт на суму у $843 млн, який передбачає розробку космічного апарату для зняття з орбіти Міжнародної космічної станції.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
