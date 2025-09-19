UARU

MEGOGO покаже церемонію вручення «Золотого м'яча-2025» на OTT-платформі, в етері T2 та на власному Youtube-каналі

Золотий м'яч-2025 на MEGOGO

Медіасервіс MEGOGO здобув права на трансляцію церемонії вручення «Золотого м’яча-2025» від французького журналу France Football. Про це редакції Mediasat повідомила пресслужба спортивного відділу MEGOGO.

69-та церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної футбольної нагороди відбудеться 22 вересня в Парижі. Урочистість пройде в театрі Шатле, куди з’їдуться найяскравіші зірки світового футболу.

Глядачі в Україні зможуть переглянути церемонію різними способами. На OTT-платформі (over-the-top) захід побачать власники підписок «Спорт», «Максимальна» й «MEGOPACK N+S». Водночас безплатно церемонію покаже телеканал «MEGOGO СПОРТ» в ефірі цифрового телебачення T2 та кабельних мережах.

Крім того, компанія організує пряму трансляцію на Youtube-каналі «MEGOGO СПОРТ». Показ на різних платформах дасть змогу якнайширшій аудиторії переглянути престижну подію.

Українською мовою церемонію прокоментують досвідчені спортивні журналісти Вадим Шевякін і Віталій Кравченко. Трансляція розпочнеться о 21:00 за київським часом, що дасть змогу вітчизняним уболівальникам зручно переглянути захід.

Ведучими урочистості в театрі Шатле виступлять нідерландська футбольна легенда Руд Гулліт та британська спортивна журналістка Кейт Скотт. Гулліт, який здобув «Золотий м’яч» у 1987 році, додасть події символічності.

Нагадаємо, «Золотий м’яч» France Football вважають найавторитетнішою індивідуальною нагородою у світовому футболі. Премію заснував французький журнал у 1956 році, й відтоді вона щорічно відзначає найкращих футболістів та футболісток планети за результатами календарного року.

