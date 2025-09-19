«Київстар» придбає хмарного провайдера GigaCloud — джерела

«Київстар», найбільший телекомунікаційний оператор України, придбаває 80% акцій компанії GigaCloud, що належить до провідних хмарних провайдерів країни. Про це повідомляє dev.ua, посилаючись на інформацію ринкових джерел та колишніх працівників компанії.

Про продаж контрольного пакета акцій оголосили на загальній нараді співробітників GigaCloud. Водночас джерела зауважують, що угода офіційно ще не завершена, оскільки в реєстрі досі немає відповідних записів. Причини збереження міноритарних акціонерів і розміри їхніх майбутніх часток поки невідомі.

Сьогодні акціонерами ТОВ «Гігаклауд» є три офшорні компанії. Найбільшу частку має зареєстрована на Мальті Nazlami Limited — 48,43%. Кіпрська Telliani Limited володіє 31,15% статутного капіталу, а мальтійська Zvityaga Limited — 20,42%.

Компанію створили троє підприємців: Назарій Курочко, Антон Хвастунов та Олег Поліщук. У 2024 році GigaCloud отримала дохід 410 мільйонів гривень за чистого прибутку 45,6 мільйона гривень.

Технічна інфраструктура провайдера ґрунтується на трьох дата-центрах. Два з них — GigaCenter та BeMobile — працюють у столиці України, третій центр Atman функціонує у Варшаві.

Ця угода відповідає стратегічним планам телекомоператора, про які він оголосив нещодавно. Під час виступу на американській фондовій біржі NASDAQ генеральний директор «Київстару» Олександр Комаров назвав хмарні технології одним із пріоритетних напрямів розширення бізнесу.

Експертні оцінки вартості угоди ґрунтуються на стандартних ринкових мультиплікаторах. За словами галузевих аналітиків, подібні угоди зазвичай укладають за 2,5-3 значення EBITDA компанії. За цими розрахунками, GigaCloud могла коштувати від 12 до 15 мільйонів доларів США.

СЕО GigaCloud Назарій Курочко підтвердив, що наразі подано заявку до Антимонопольного комітету України (АМКУ). «Як найбільший український хмарний провайдер, протягом останніх 20 місяців GigaCloud розглядала багато можливостей із залучення інвестицій для реалізації наших найбільш амбітних і інноваційних планів. Зрештою ми зупинилися на партнері, з яким збігаємося у стратегічному баченні», — зазначив він у коментарі dev.ua.

Своєю чергою представники «Київстару» прокоментували угоду для «Forbes Україна», підкресливши її стратегічне значення. «Інвестиція в GigaCloud стане логічним кроком у побудові інтегрованої цифрової екосистеми, а також важливим етапом розвитку хмарних сервісів та масштабування бізнесу на шляху до виконання інвестиційних зобов’язань VEON у розмірі $1 млрд протягом 2023-2027 років», — йдеться у коментарі компанії.

Цей рік став активним для «Київстару» щодо корпоративних придбань. Компанія успішно завершила купівлю 97% акцій Uklon за 155 мільйонів доларів. Водночас телекомоператор збільшив свою участь у медичній платформі Helsi з 69,99% до 97,99%, додатково інвестувавши 11 мільйонів доларів. Крім того, «Київстар» ще у 2024 році придбав бориспільського інтернет-провайдера LanTrace за 2 мільйони доларів.

Оновлено о 19:44. Додано коментарі «Київстару» та GigaCloud.