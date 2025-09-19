1+1 media school святкує 12-річчя

20 вересня 1+1 media school, освітній проєкт 1+1 media, відзначає своє дванадцятиріччя. За роки діяльності навчальний заклад підготував сотні фахівців для медіаіндустрії України та зарекомендував себе як провідний центр практичної медіаосвіти. Про це повідомляє пресслужба 1+1 media.

Освітня програма школи базується на принципі максимальної практичності. Близько 70% навчального процесу становлять практичні заняття у професійних студіях та на знімальних майданчиках. Викладацький склад формують визнані експерти галузі — досвідчені журналісти, популярні телеведучі та професійні актори.

Серед найпопулярніших освітніх програм варто відзначити інтенсивний курс Людмили Барбір «Робота ведучого в кадрі». Великий попит також мають заняття Тімура Мірошниченка з розвитку презентаційних навичок. Особливу увагу студентів привертають курси акторського дубляжу від Сергія Могилевського, бренд-войсу телеканалу 1+1.

Значну роль у навчальному процесі відіграє курс «Універсальний журналіст». Програму розробили та викладають кураторка Тетяна Білоус спільно з ведучою ТСН Аллою Мазур. Цей напрям готує фахівців широкого профілю для сучасних медіа.

«Наша школа втілює професіоналізм, досвід та постійні інновації, тому 12 років — це лише початок шляху», — зазначила керівниця 1+1 media school Анастасія Кузьменко. За її словами, заклад продовжує розвиватися відповідно до потреб індустрії та впроваджує нові освітні формати.

Статистика останнього року демонструє виняткові результати діяльності. Дипломи про закінчення навчання отримали 232 студенти за підсумками 21 освітнього курсу. До переліку програм додалися нові спеціалізації — акторська майстерність з імпровізацією та дитячий дубляж.

Важливим напрямом роботи стало корпоративне навчання для державних та приватних структур. Освітні програми школи пройшли комунікаційники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Національної поліції. До числа слухачів увійшли також фахівці територіальних громад, представники органів місцевого самоврядування та працівники компаній Carlsberg і E-governments academy.

Окрему категорію становили 25 голів місцевого самоврядування, які освоїли спеціалізовані комунікаційні програми. Цей досвід дозволив школі розширити експертизу у сфері публічних комунікацій та управлінського консалтингу.

Паралельно з основною діяльністю 1+1 media school реалізувала проєкт розробки комунікаційної стратегії для медичної компанії. Цей досвід продемонстрував можливості закладу у сфері стратегічного планування корпоративних комунікацій.

Соціальна відповідальність стала невіддільною частиною діяльності школи. У партнерстві з КМДШ викладачі провели дитячу медіашколу. Додатково організували дві освітні події для молоді у Кам’янському.

Співпраця з IT STEP SCHOOL включала проведення майстер-класів, організацію екскурсій та безплатних лекцій для учнів. Такі ініціативи сприяють ранній профорієнтації молоді у сфері медіатехнологій.

Благодійна діяльність школи охопила участь у кількох соціальних проєктах. Заклад став партнером ініціативи «Клуб 1%» та платформи Megogo. Викладачі долучилися до освітнього проєкту «Залізна зміна» від Укрзалізниці.

Особливо значущою стала участь у проєкті «Здійсни мрію», де школа реалізувала низку нематеріальних бажань дітей. Ці ініціативи підкреслюють соціальну місію закладу та відповідальність перед суспільством.

За дванадцять років існування 1+1 media school сформувала унікальну освітню екосистему. Поєднання академічних знань з практичним досвідом дозволяє випускникам успішно інтегруватися в медіаіндустрію та займати провідні позиції у професійному середовищі.