YouTube представив нові ШІ-інструменти для аналізу та оптимізації контенту

Новини
YouTube
Фото: Shutterstock

Відеоплатформа YouTube оголосила про впровадження низки нових функцій штучного інтелекту (ШІ), що мають автоматизувати ключові процеси створення контенту. Нові інструменти мають звільнити відеоблогерів від рутинних завдань і оптимізувати їхню творчу діяльність. Про це йдеться у блозі YouTube.

Компанія представила нові функції під час заходу Made on YouTube. Раніше платформа надавала авторам генератори музики й візуального контенту. Тепер компанія приділила увагу інструментам стратегічного планування та аналізу.

Головною новинкою став чат-бот Ask Studio. Цей помічник для аналізу дає змогу власникам каналів отримувати детальну статистику ефективності контенту. Віцепрезидент YouTube з управління продуктами Амджад Ханіф назвав систему «творчим партнером». ШІ аналізує реакції аудиторії на відео й визначає найцікавіші моменти роликів.

Ask Studio працює з усіма типами контенту каналу. Система збирає дані з довгих і коротких відео, створюючи повний аналітичний огляд. Автори можуть попросити зведення коментарів, аналіз настроїв глядачів та персоналізовані поради. Також ШІ допомагає придумувати ідеї для нових відео на основі коментарів і підбирати назви для роликів. Якщо статистика показує спад переглядів у певний момент відео, Ask Studio порадить, як поліпшити проблемний фрагмент.

Важливою новинкою стало розширення можливостей A/B-тестування. Минулого року автори могли тестувати лише мініатюри відео. Нова версія дає змогу перевіряти ефективність поєднань мініатюр і заголовків. «Переможцем» система обирає варіант з найвищим показником часу перегляду.

Функція автоматичного дубляжу також отримала значні поліпшення. ШІ тепер не лише перекладає контент та озвучує його голосами учасників відео, але й виправляє рухи губ, щоб створити природне враження. Проте після завантаження виправити некоректно перекладені фрагменти вже неможливо.

Фахівці вважають ці нововведення зміною підходів в галузі створення контенту. Зазвичай автори використовували метод спроб і помилок, щоб визначити найкращі формати публікацій. Тепер платформи прямо радять, яку контент-стратегію обрати.

Такий підхід вигідний як авторам, так і YouTube, адже всі зацікавлені у збільшенні часу перегляду. Досвідчені блогери зауважують, що ШІ залишається інструментом, а не панацеєю. Ідеї, які пропонує алгоритм, можуть стати відправною точкою, але найглибше розуміння аудиторії як і раніше належить людині.

Аудиторія допомагає авторам приймати свідомі творчі рішення замість механічного повторення порад чат-бота. Такі складні стосунки штучний інтелект відтворити поки не здатен.

Впровадження нових ШІ-інструментів показує послідовну підтримку YouTube спільноти контент-мейкерів. За останні чотири роки платформа виплатила творцям понад $100 мільярдів, що підкреслює стратегічну важливість авторського контенту для розвитку сервісу.

