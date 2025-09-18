YouTube Live отримав найбільше оновлення за всю історію платформи

Відеоплатформа YouTube оголосила найзначніше оновлення своєї системи прямих ефірів за весь час існування сервісу. Нововведення охоплюють інтеграцію міні-ігор, можливість одночасної трансляції у вертикальному й горизонтальному форматі, реакції на події в прямому ефірі, автоматичне створення коротких відео за допомогою штучного інтелекту й нові рекламні формати. Про це йдеться у блозі YouTube.

Розробники представили оновлення під час заходу Made on YouTube, підкресливши стрімке зростання сфери прямих трансляцій. Статистика платформи засвідчує, що в другому кварталі 2025 року понад тридцять відсотків зареєстрованих користувачів щодня переглядали живі ефіри. Такі показники свідчать про посилення конкуренції з TikTok Live і потребу розширювати функціональні можливості.

- Реклама -

Головним елементом оновлення стала інтеграція сервісу Playables безпосередньо до розділу Live. Раніше цей каталог безплатних міні-ігор був доступний лише на головній сторінці платформи. Тепер стримери можуть залучати аудиторію інтерактивними іграми, зокрема популярними проєктами Angry Birds Showdown, Cut the Rope, Tomb of the Mask і Trivia Crack.

Адміністрація YouTube розглядає Playables як засіб для початківців стримерів, що дозволить їм швидко налагодити зв’язок із глядачами. Водночас це рішення має посилити конкурентні позиції щодо Twitch — платформи, традиційно орієнтованої на геймерську аудиторію.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Друге ключове нововведення полягає в можливості ведення одночасних трансляцій у горизонтальному й вертикальному форматі. Ця функція забезпечує оптимальний перегляд контенту як на персональних комп’ютерах, так і на мобільних пристроях. Усі глядачі матимуть доступ до єдиного чату незалежно від обраного формату відображення.

Таке рішення відображає загальну ринкову тенденцію пристосування до зростальної мобільної аудиторії. Платформа Twitch уже запровадила подібну функцію подвійного формату, а новий Apple iPhone 17 підтримує запис в альбомній і портретній орієнтації при вертикальному положенні пристрою. YouTube розширює цей підхід, дозволяючи авторам запускати вертикальні трансляції з мобільних пристроїв і реагувати на події інших одночасних ефірів у реальному часі.

Оновлення також містить нові можливості штучного інтелекту для автоматичного відбору найцікавіших моментів трансляції. Система самотужки створює короткі відео з виділених фрагментів, які автори можуть публікувати як окремий контент. Крім того, запроваджено функцію «Режим практики» (Practice Mode), що дає змогу тестувати налаштування без ризику випадкового початку прямого ефіру.

У сфері монетизації платформа представила новий рекламний формат «side-by-side», який розміщується поруч з основним контентом без перекриття зображення. Це рішення має забезпечити менш нав’язливу рекламну інтеграцію порівняно з традиційними overlay-форматами.

Завершальним елементом оновлення стала можливість швидкого перемикання між публічними ефірами й трансляціями виключно для платних підписників. Власники каналів зможуть ефективніше створювати ексклюзивний контент для аудиторії, яка готова платити за преміальний доступ.

- Реклама -

Раніше ми повідомляли, що YouTube представив нові ШІ-інструменти для аналізу та оптимізації контенту.