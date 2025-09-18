У Німеччині запустили першу у світі комерційну 5G-мережу для «розумних» поїздів

Фінська корпорація Nokia разом із німецьким залізничним оператором Deutsche Bahn запустила першу у світі комерційну 5G-мережу, створену спеціально для «розумного» залізничного транспорту. Нову технологію вже тестують на цифровому полігоні Deutsche Bahn у Рудних горах в Саксонії.

Революційна система працює на частоті 1900 МГц з автономним ядром 5G Standalone (SA). Технічну основу мережі складають радіостанції Nokia AirScale, поєднані з 5G-ядром, які забезпечують унікальні можливості самовідновлення й автоматичного аварійного перемикання.

- Реклама -

Ключовою особливістю нової платформи є можливість автономної роботи. Коли виникають технічні збої або тимчасова втрата сигналу, система самостійно відновлює роботу без втручання технічного персоналу. Цього досягають завдяки убудованим алгоритмам моніторингу в реальному часі.

«Deutsche Bahn хоче використати переваги сучасних телекомунікацій на базі 5G для модернізації залізничної комунікаційної інфраструктури», — зазначив керівник відділу телекомунікаційних платформ DB InfraGO Райнер Фачінгер. За його словами, співпраця з технологічними лідерами дозволяє впроваджувати найновіші інновації безпосередньо в операційні процеси.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нова мережа стане основою впровадження системи Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) — майбутньої системи мобільного зв’язку для залізничного транспорту. Ця платформа має замінити застарілу мережу GSM-R, яка обслуговувала європейські залізниці протягом останніх десятиліть.

FRMCS значно розширює можливості залізничних комунікацій порівняно з попередньою системою. Якщо GSM-R забезпечувала базовий зв’язок між машиністами та диспетчерами, то нова технологія додає швидкість та гнучкість 5G-мереж. Це дозволяє миттєво передавати надважливу інформацію й автоматично визначати пріоритети для повідомлень про безпеку.

Практичне застосування технології відкриває нові горизонти для залізничної галузі. Потяги зможуть рухатися з меншими інтервалами, зберігаючи безпеку, що підвищить пропускну здатність маршрутів. Система також забезпечить раннє виявлення технічних проблем та їх усунення до того, як вони переростуть у критичні несправності.

«Ми пишаємося тим, що представляємо перше у світі комерційне рішення 5G для залізниць на смузі 1900 МГц», — підкреслив керівник європейського підрозділу Nokia Рольф Вернер. На його думку, проєкт відкриває можливості для автоматизованого управління поїздами, інтелектуального обслуговування та створення розумної інфраструктури станцій.

Німецький проєкт має стати еталоном для аналогічних впроваджень в інших європейських країнах. Nokia вже реалізує схожі ініціативи у Нідерландах, де компанія допомагає оператору залізничної інфраструктури ProRail модернізувати мобільну мережу з подальшим переходом на FRMCS.

- Реклама -

У довгостроковій перспективі планують поступово замінити застарілі системи GSM-R в усій Європі. Це забезпечить сумісність залізничних мереж різних країн та створить єдиний цифровий простір для європейського залізничного транспорту. Експерти очікують, що нова технологія прискорить впровадження повністю автоматизованих поїздів та їх інтеграцію з іншими «розумними» транспортними системами.

Deutsche Bahn активно розвиває 5G-технології не лише для управління рухомим складом, а й для поліпшення сервісу пасажирів. Компанія раніше запустила масштабне випробування високошвидкісного інтернету для подорожуючих у проєкті Gigabit Innovation Track XT, який поєднав усіх чотирьох національних мобільних операторів для створення спільної мережевої інфраструктури вздовж залізничних маршрутів.