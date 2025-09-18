Телеканал FREEДОМ розпочав мовлення в Албанії

Телеканал українського іномовлення FREEДОМ, спрямований на російськомовну аудиторію, став доступним для глядачів в Албанії. Місцеві телекомунікаційні провайдери Tring і TIBO розпочали його трансляцію на своїх платформах. Про це редакції Mediasat повідомили в пресслужбі державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» (ДП «МПІУ»).

Співпраця з албанськими операторами стала можливою завдяки активному сприянню Міністерства закордонних справ України й Посольства України в Республіці Албанія. Це перший випадок, коли українське державне підприємство уклало угоди з албанськими телевізійними операторами.

- Реклама -

Завдяки підписаним домовленостям албанська аудиторія отримала доступ до українського контенту через кілька технічних платформ. Телеканал доступний на IPTV/OTT платформі Tring на всій території країни, а також у всіх пакетах провайдера TIBO під номером 422.

Глядачі можуть дивитися програми FREEДОМ не тільки через місцевих операторів. Мовлення також відбувається через супутники HOTBIRD‑13G і TÜRKSAT 3A та міжнародні OTT-сервіси, що суттєво розширює потенційну аудиторію.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Варто зазначити, що Албанія увійшла до перших європейських держав, які після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну припинили трансляцію російських медіа на своїх національних цифрових платформах.

Tring належить до провідних телекомунікаційних операторів Албанії з широким спектром послуг. Компанія надає доступ до понад 150 албанських і міжнародних каналів через різноманітні пристрої: смартфони, планшети, Smart TV та спеціальні приставки. Платформа вирізняється сучасними функціями «on demand» (на вимогу), «catch-up» для відтворення записів ефірів, а також підтримкою додаткових мовних доріжок і субтитрів, що забезпечує зручний перегляд для міжнародної аудиторії.

TIBO Communications Sh.p.k (TIBO) діє на албанському ринку з 2013 року як IPTV/OTT-платформа. Компанія забезпечує телебачення в прямому ефірі, відео за запитом та інтернет-послуги через оптоволоконну мережу зі швидкістю до 1000 Mbps. Сервіс працює з різними пристроями (Smart TV, Android TV, iOS і Android) та пропонує спеціальну приставку TIBO Box для звичайних телевізорів. Користувачі можуть обрати сімейний, спортивний, мобільний і преміум пакети із семиденним безплатним випробувальним періодом, функціями батьківського контролю та можливістю одночасного використання кількох пристроїв.

Раніше ми повідомляли, що телеканал FREEДОМ став доступним для перегляду в базовому пакеті французького провайдера Free, що входить до складу корпорації Iliad.