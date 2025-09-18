UARU

Meta представила смарт-окуляри з вбудованим дисплеєм та штучним інтелектом

НовиниТехнології
Meta Ray-Ban Display

Компанія Meta оприлюднила три нові моделі смарт-окулярів зі штучним інтелектом (ШІ), серед яких вперше з’явилися Ray-Ban з екраном доповненої реальності. Головною новинкою стали Meta Ray-Ban Display — перші масові окуляри з проєкційним екраном після невдалого досвіду Google Glass.

Meta Ray-Ban Display

Нова модель Meta Ray-Ban Display виконана у стилі класичних Wayfarer. Окуляри оснащені камерою, мікрофоном та динаміками. Ключовою особливістю є міні-дисплей, вбудований у внутрішню частину правої лінзи. Екран виводить зображення дещо нижче лінії погляду користувача. Пристрій може відображати текстову інформацію, фотографії, відеодзвінки або навігаційні дані.

Meet the Most Advanced AI Glasses with a Display | Meta Ray-Ban Display @Connect 2025

Дисплей є видимим виключно для власника окулярів. Водночас спеціальний індикатор на оправі сигналізує оточенню про увімкнення камери. Така система забезпечує приватність користувача та прозорість для інших людей.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг вперше продемонстрував пристрій під час презентації Meta Connect. За його заявою, саме смарт-окуляри надають штучному інтелекту можливість «бачити та чути те саме, що і людина». У майбутньому планується додати функцію створення фото та відео за голосовими запитами.

Управління Meta Ray-Ban Display відбувається голосовими командами та дотиками до дужок. Додатково до комплекту входить браслет Neural Band. Цей аксесуар реєструє електричні імпульси м’язів передпліччя. Це дає змогу керувати інтерфейсом через жести — від свайпів і щипків до віртуальної хрестовини. Пізніше розробники додадуть функцію «малювання у повітрі» пальцем.

Смарт-окуляри синхронізуються з iPhone та Android через Bluetooth. Підтримуються додатки WhatsApp, Messenger та Instagram. Функції включають виведення субтитрів і перекладу в реальному часі, прокладання маршрутів, керування музикою. Вбудований екран може використовуватися як видошукач камери. Час роботи від одного заряду сягає 6 годин. Зарядний кейс продовжує автономність до 30 годин.

Продаж Meta Ray-Ban Display у США розпочнеться 30 вересня за стартовою ціною від 799 доларів. Вихід на інші міжнародні ринки заплановано на початок 2026 року.

Крім того, Meta випустила друге покоління Ray-Ban Meta AI без дисплея. Нова версія отримала подвоєну автономність та поліпшену камеру. Ціна складає 379 доларів.

Oakley Meta Vanguard

Поряд з Ray-Ban компанія презентувала спортивні окуляри Oakley Meta Vanguard. Ця модель не містить вбудованого дисплея, але оснащена камерою, мікрофонами та динаміками. Дизайн нагадує популярні моделі Oakley Radar та M-frame.

Introducing Oakley Meta Vanguard

Oakley Meta Vanguard створені спеціально для спортивних тренувань. Пристрій є водонепроникним, важить 66 грамів та працює до 9 годин. Окуляри підтримують змінні лінзи та насадки для носа. Камера автоматично записує короткі відео при досягненні спортивних цілей — наприклад, після пробігу кілометра або досягнення певної швидкості.

Meta уклала стратегічне партнерство з Garmin. Окуляри зможуть отримувати дані з фітнес-годинників та велокомп’ютерів компанії. До таких показників належать швидкість, темп, пульс та дистанція.

Вартість Oakley Meta Vanguard становитиме 499 доларів. Продажі стартують 21 жовтня поточного року.

Редакція Mediasat
