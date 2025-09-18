UARU

58% українців користуються штучним інтелектом — дослідження Rakuten Viber

Масштабне дослідження з’ясувало: 58% українців регулярно чи іноді користуються інструментами штучного інтелекту (ШІ). Четверть опитаних працює з такими технологіями постійно, зазначається у дослідженні Rakuten Viber.

Компанія опитала понад шість тисяч учасників, аби дізнатися про ставлення українців до ШІ-технологій. Дослідники вивчили широке коло питань — від знання різних платформ до конкретних способів використання.

Лідери ринку ШІ в Україні

Найбільшу впізнаваність серед українців має ChatGPT — цю платформу знають 85% опитаних. Друге місце займає Google Gemini із 64%. Набагато менше знають про Microsoft Copilot (20%), Midjourney (11%), Claude (8%), DALL-E (7%) й Perplexity AI (5%).

Цікаво, що лише 3% учасників зізналися у повному незнанні ШІ-інструментів. Це показує високий рівень обізнаності українців із сучасними технологічними тенденціями.

Хто і як часто користується ШІ

Докладний аналіз виявив: 33% українців користуються ШІ нерегулярно, 25% працюють із цими технологіями постійно. Водночас 21% учасників ніколи не працювали з такими інструментами, а 12% узагалі не знають про їхнє існування. Ще 9% опитаних спробували ШІ-інструменти, та згодом припинили їх використовувати.

Серед тих, хто перестав користуватися ШІ після спроб, головними причинами називають стурбованість безпекою даних (31%) і низьку корисність отриманих результатів (30%). Крім того, 29% не довіряють інформації, яку надають ШІ-системи.

Для чого українці використовують ШІ

Українці найчастіше використовують штучний інтелект для пошуку інформації — так відповіли 81% активних користувачів. Багато хто застосовує ШІ у професійній діяльності (37%) і навчанні (35%).

Важливе місце посідає використання технологій для створення ідей та натхнення (31%). Четверть опитаних послуговується ШІ для медичних порад (27%), а 24% використовують його для розваг.

Як українці використовують ШІ у Viber

Дослідники також вивчили, як користуються функцією «Стислий виклад чату», яку Rakuten Viber запустив у квітні 2024 року. Ця технологія на основі розробки OpenAI перетворює непрочитані повідомлення на короткі резюме з ключовими пунктами.

Українці найчастіше послуговуються цією функцією у групових чатах із родиною й друзями (51%), а також у робочих групах (45%). Шкільні чати займають третє місце — 30%.

Головною перевагою стислого викладу користувачі вважають змогу швидко ознайомитися з обговорюваними пунктами (56%). Більше як половина учасників (52%) цінують функцію за можливість переконатися, що не пропустили важливу інформацію. Крім того, 30% користувачів відзначають корисність для відстеження прийнятих рішень, а 18% — для розуміння узгоджених наступних кроків.

Дослідження показує швидку інтеграцію ШІ-технологій у повсякденне життя українців і зростання довіри до цифрових помічників у різних галузях діяльності.

