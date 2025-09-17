UARU

UARU

Срібні браслети – універсальні прикраси, які пасують всім

Спецпроєкт

Ви точно бачили красиві срібні ланцюжки на зап’ясті у джентльменів різного віку та статусу. Це не дивно, бо ці прикраси мають популярність у чоловіків. Вони гармонійно вписуються в різні образи та доповнюють як ділові, так і спортивні чи кежуал луки.

Срібні браслети

Не меншу популярність мають срібні браслети й серед панянок. Інша справа що вибір у дівчат і жінок набагато ширший. Тобто жіночі серії не обмежуються ланцюжками, а ще включають інші види браслетів.

Консультанти УкрЗолото пропонують вам ознайомитися з цими колекціями та підібрати для себе стильну прикрасу. А ще ці прикраси доречні, коли треба презентувати красиве і стильне одночасно. Вони не такі претензійні як вироби з золота, але від цього не стають ані менш бажаними, ані менш стильними.

Ланцюжки й не тільки

Срібні браслети, якщо говорити про чоловічі серії, представлені у кількох варіантах. Основний — це ланцюжок. Але для того, щоб запропонувати максимально широкий асортимент, майстри використовують як різні техніки плетіння, так і різні декоративні обробки срібла. Тому чоловічі браслети (як і жіночі) доступні з:

  • Чорнінням.
  • Позолотою.
  • Родієвим покриттям.

Ще один вид, що популярний серед чоловічих браслетів — це ланцюжок, який поєднаний з пластиною. Як правило, на пластину наноситься текст чи то ім’я, чи то побажання, чи навіть група крові. Таке рішення фактично перетворює браслет із прикраси у дуже особистий аксесуар. І до речі, ці моделі дуже прийшлися до смаку панянкам, які теж носять масивні прикраси з майже брутальною стилістикою.

Та на відміну від чоловічих серій, у жіночих ще представлені браслети у вигляді пластини та трубки, що зігнута навколо зап’ястя. Ці моделі, як правило, без застібок. Тоді як ланцюжки мають застібки й вони відрізняються в першу чергу міцністю, а в другу —  простотою використання.

Срібні браслети також представлені в дитячих серіях. Бо срібло, то метал який справді пасує всім. Правда для дитини варто обирати модель а-ля ланцюжок з вишуканим плетінням, а не масивним як в чоловічих колекціях. Взагалі дитячі прикраси, і срібні браслети не виключення, мають відрізнятися легкою вагою та простою конструкцією.

Браслети срібні

Щодо декору, то все залежить коли та куди ви носитимете браслет. Якщо це прикраса на кожен день, то стилісти рекомендують придбати лаконічні рішення. Якщо це доповнення жіночого вечірнього образу – то можна обрати щось масивне і мега розкішне. А от чоловікам просто, в них і до костюма для офісу і до смокінга підійде один і той самий срібний браслет. Інтернет бутик UkrZoloto постійно розширює свій асортимент і тому придбати срібні браслети є можливість і для себе, і на презент, і для чоловіка, і для жінки, і для дитини.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

MS Special
MS Special
MS Special — це команда контент-райтерів, які перетворюють ідеї в якісні тексти. Ми пишемо, редагуємо та публікуємо статті як для бізнесу, так і від бізнесу. Завжди вчасно, завжди якісно.
- Реклама -

Читайте також

Спецпроєкт

Вживані ноутбуки: як створити ідеальне робоче місце

У сучасному світі, де мобільність і продуктивність є ключовими, створення ефективного робочого місця не обов’язково повинно коштувати дуже дорого. Покупка вживаних ноутбуків — це розумне та економічно вигідне рішення, що дозволяє отримати доступ до потужних, надійних пристроїв.
Спецпроєкт

Новини з Китаю: вплив країни на світову логістику

Безперечно, Китай — один із найбільших гравців на ринку міжнародної торгівлі.
Спецпроєкт

Сонячні панелі як додаткове джерело енергії для дитячих електромобілів

Дитячі електромобілі з сонячними панелями – це не просто іграшка, а перший крок до розуміння відновлювальної енергетики та відповідального споживання.
Спецпроєкт

Словаччина для студентів: шанс, який не можна втратити

Освіта в Словаччині — це шанс для українських абітурієнтів отримати європейський диплом без фінансового тягаря та відкрити для себе міжнародні можливості.
Спецпроєкт

5 причин, чому варто обрати бездротові навушники TWS

Дротові навушники залишаються класикою, але поступаються місцем TWS-моделям. Популярність бездротових рішень у 2025 році легко пояснити.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати