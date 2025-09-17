Срібні браслети – універсальні прикраси, які пасують всім

Ви точно бачили красиві срібні ланцюжки на зап’ясті у джентльменів різного віку та статусу. Це не дивно, бо ці прикраси мають популярність у чоловіків. Вони гармонійно вписуються в різні образи та доповнюють як ділові, так і спортивні чи кежуал луки.

Не меншу популярність мають срібні браслети й серед панянок. Інша справа що вибір у дівчат і жінок набагато ширший. Тобто жіночі серії не обмежуються ланцюжками, а ще включають інші види браслетів.

Консультанти УкрЗолото пропонують вам ознайомитися з цими колекціями та підібрати для себе стильну прикрасу. А ще ці прикраси доречні, коли треба презентувати красиве і стильне одночасно. Вони не такі претензійні як вироби з золота, але від цього не стають ані менш бажаними, ані менш стильними.

Ланцюжки й не тільки

Срібні браслети, якщо говорити про чоловічі серії, представлені у кількох варіантах. Основний — це ланцюжок. Але для того, щоб запропонувати максимально широкий асортимент, майстри використовують як різні техніки плетіння, так і різні декоративні обробки срібла. Тому чоловічі браслети (як і жіночі) доступні з:

Чорнінням.

Позолотою.

Родієвим покриттям.

Ще один вид, що популярний серед чоловічих браслетів — це ланцюжок, який поєднаний з пластиною. Як правило, на пластину наноситься текст чи то ім’я, чи то побажання, чи навіть група крові. Таке рішення фактично перетворює браслет із прикраси у дуже особистий аксесуар. І до речі, ці моделі дуже прийшлися до смаку панянкам, які теж носять масивні прикраси з майже брутальною стилістикою.

Та на відміну від чоловічих серій, у жіночих ще представлені браслети у вигляді пластини та трубки, що зігнута навколо зап’ястя. Ці моделі, як правило, без застібок. Тоді як ланцюжки мають застібки й вони відрізняються в першу чергу міцністю, а в другу — простотою використання.

Срібні браслети також представлені в дитячих серіях. Бо срібло, то метал який справді пасує всім. Правда для дитини варто обирати модель а-ля ланцюжок з вишуканим плетінням, а не масивним як в чоловічих колекціях. Взагалі дитячі прикраси, і срібні браслети не виключення, мають відрізнятися легкою вагою та простою конструкцією.

Щодо декору, то все залежить коли та куди ви носитимете браслет. Якщо це прикраса на кожен день, то стилісти рекомендують придбати лаконічні рішення. Якщо це доповнення жіночого вечірнього образу – то можна обрати щось масивне і мега розкішне. А от чоловікам просто, в них і до костюма для офісу і до смокінга підійде один і той самий срібний браслет. Інтернет бутик UkrZoloto постійно розширює свій асортимент і тому придбати срібні браслети є можливість і для себе, і на презент, і для чоловіка, і для жінки, і для дитини.