Безперечно, Китай — один із найбільших гравців на ринку міжнародної торгівлі. Обсяги експорту вражають і зростають з кожним роком попри політичні та економічні виклики. Логістика тісно пов’язана з економікою та політикою, тому повідомляємо про найважливіші новини з КНР.

Останні новини з Китаю про логістику й торгівлю

Що відбувається на міжнародній арені — кілька коротких новин про важливе.

Як криза у Червоному морі вплинула на експорт Китаю

Криза, спричинена атаками повстанців-хуситів, стала одним із найважливіших викликів у 2024-2025 роках. Вона значно вплинула на експорт з Китаю, який традиційно використовував Суецький канал як ключовий маршрут до Європи.

За даними статистики Агентства з морської аналітики S&P Global, у першому півріччі 2025 року обсяг контейнерних перевезень через Суецький канал скоротився приблизно на 20-30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ця подія (блокування каналу) змусила судноплавні корпорації перенаправити судна в обхід Африки. Це призвело до збільшення часу доставлення в середньому на 10-15 днів і зростання вартості фрахту на 20-30%, а в пік — у рази.

Порт Чанкай у Перу — перші результати

Відкриття порту Чанкай (The Port of Chancay) в Перу було значною інвестицією у Латинську Америку. Цей мегапроєкт покликаний стати новим торговим хабом для обслуговування суден, здатних перевозити до 24 тисяч контейнерів. Завдяки цьому скорочуються терміни доставки між Азією та Південною Америкою.

За перші місяці роботи порт Чанкай демонструє гарні результати. Він перетворився на ключовий вузол для експорту латиноамериканської продукції, зокрема мінералів, агропромислових товарів та сировини, до Китаю. Це стимулює місцеві виробництва та розвиток промисловості у регіоні.

Нові ділові партнери: як світ справляється з митами Трампа

Введення США високих тарифів і мит на китайські товари у 2024-2025 роках змусило Китай активно шукати нових торгівельних партнерів. Щоб диверсифікувати збут, КНР почала поглиблену співпрацю з Європою та Латинською Америкою.

Так само багато європейських та латиноамериканських бізнесів розглядають Китай як новий ринок для своїх товарів. Яскравим прикладом є Бразилія. Експортери збільшили постачання кавових зерен, що стало відповіддю на висхідний попит на кавову культуру. У 2024 році бразильські експортери уклали мільярдну угоду з Luckin Coffee — китайською відповіддю на Starbucks.

У першому півріччі 2025 імпорт кавових зерен значно зріс порівняно з попереднім роком. Нові зв’язки дозволяють Китаю компенсувати обмеження на ринку США та не втрачати фінанси, зміцнюючи позицію на світовій арені.

Українські підприємці теж тісно співпрацюють з країною: викуп з Китаю та перепродаж стимулює економіку та надає споживачам великий вибір.

А як щодо інфляції?

Величезні гуртові та роздрібні маркетплейси, безліч компаній, дрібні та великі виробники спричинили зворотне явище — дефляцію. Ціни на товари не ростуть, а навпаки знижуються, що негативно впливає на економіку Китаю. У відповідь на ці тенденції, влада робить гроші доступнішими (пом’якшує монетарну політику) і збільшує державні витрати, щоб стимулювати попит.

Як тепер ідуть посилки з Китаю — новини для покупців

Одночасно з викликами та проблемами китайська логістика розвивається. Так, великий акцент роблять на сучасних технологіях і стартапах, щоб скоротити час обробки та доставлення. Зокрема це:

Роботизовані склади та автоматизація. Alibaba (Cainiao) та JD.com масово впроваджують роботизовані системи для сортування та пакування посилок. Роботи автоматично переміщують товари, що дозволяє обробляти мільйони відправлень щодня з високою точністю.

Інновації в оптимізації логістики. ШІ аналізує величезні масиви даних (затори, погода, завантаженість доріг) у реальному часі, щоб створювати найбільш ефективні маршрути. Це дозволяє скоротити час в дорозі, зменшити витрати на паливо і пришвидшити прибуття посилок, коли йдеться про внутрішню логістику країни.

Глобальна логістична мережа та «розумні» хаби. Компанії інвестують у «розумні» міжнародні логістичні хаби за межами країни, що скорочує час на митне оформлення та перевантаження. Уся логістична мережа інтегрована в єдину платформу.

Останні роки КНР зосередилася на скороченні ручної праці, що в майбутньому зробить логістику ефективнішою.

Прогноз розвитку китайської логістики

Прогноз на найближчі роки є амбітним, з акцентом на автоматизацію, розширення інфраструктури та зміцнення міжнародних зв’язків. Головна мета — зробити ланцюги поставок швидшими, гнучкішими та стійкішими до глобальних викликів. Не буде помилкою стверджувати, що саме Китай випробовує та втілює нові технології, які зроблять логістичну інфраструктуру однією з найдосконаліших у світі.