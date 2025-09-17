UARU

lifecell скоротив процедуру перенесення мобільних номерів до одного дня

НовиниТелеком
Новий логотип lifecell 2025

З 15 вересня стільниковий оператор lifecell реалізував процедуру прискореного перенесення мобільних номерів інших операторів до власної мережі. Завдяки новій можливості абоненти можуть завершити перенесення номера (MNP) у день подачі заявки. Про це редакції Mediasat повідомили у відділі зі зв’язків з громадськістю lifecell.

Прискорена процедура працює щоденно, окрім п’ятниці й вихідних днів. Абонентам треба лише подати заявку до 10:30 ранку, аби цього ж дня отримати активний номер у новій мережі. Таку швидкість процедури забезпечили рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Як пояснили у lifecell, у березні 2026 року MNP-процедуру прискорять ще більше. Тоді НКЕК скоротить час на відповідь від оператора-донора з чотирьох до двох годин, що дасть змогу ще швидше переносити номери між мережами.

На сьогодні перенесення номера в день звернення працює для переходу до lifecell. Інші мобільні оператори поки не повідомляли про впровадження такої функції. Редакція Mediasat звернулася за додатковими коментарями до інших операторів мобільного зв’язку, аби з’ясувати їхні плани щодо прискорення MNP.

Водночас lifecell зберігає лідерство серед мобільних операторів за кількістю абонентів, які обирають мережу через послугу MNP. Згідно з даними НКЕК, протягом січня-серпня поточного року було здійснено 365 169 перенесень номерів. З цієї кількості 240 852 переходи припали на lifecell, що становить понад дві третини всіх переходів між операторами у 2025 році.

Ці цифри підтверджують стабільну популярність lifecell серед користувачів мобільного зв’язку. Від початку дії послуги MNP понад 757 тисяч абонентів перенесли свої номери до мережі lifecell. Найчастіше люди міняють оператора через економічний чинник, якість зв’язку або спеціальні пропозиції.

Новим абонентам lifecell пропонує актуальні тарифні плани «Максі», «Мега» та «Лайфсет» за спеціально зниженою вартістю. Крім того, компанія надає послугу «Тарифна підписка», завдяки якій можна оплатити 6 або 12 пакетів послуг із вигодою до 15 відсотків.

Від вересня 2025 року lifecell розширила спектр конвергентних послуг завдяки об’єднанню в групу DVL (Датагруп-Volia-lifecell). Наразі за наявності технічної можливості клієнти можуть під’єднати безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с за додаткові 50 гривень на чотири тижні.

Редакція Mediasat
