Голлівудські студії звинуватили китайську нейромережу в порушенні авторських прав

Провідні голлівудські студії Disney, NBCUniversal та Warner Bros. Discovery подали позов проти китайської технологічної компанії MiniMax. Позивачі звинувачують розробників нейромережі Hailuo AI в незаконному використанні захищених авторським правом персонажів для створення зображень. Про це повідомляє видання Variety.

Конфлікт виник через те, що система штучного інтелекту (ШІ) Hailuo дає змогу користувачам створювати високоякісні зображення й відео з персонажами популярних фільмів і серіалів. Кінокомпанії стверджують, що така практика завдає значної шкоди їхнім комерційним інтересам. Зокрема, представники медіакомпаній наголошують на тому, що це негативно впливає на продажі офіційної продукції з фірмовими персонажами.

- Реклама -

У судових документах наведено конкретний приклад функціонування спірної технології. Коли користувач подає текстовий запит із проханням зобразити Дарта Вейдера в певній ситуації, MiniMax миттєво створює відповідні зображення. Ці матеріали можна завантажити, хоча образ легендарного персонажа «Зоряних війн» належить Disney й захищений авторським правом.

Позивачі вимагають від китайської компанії відшкодування завданих збитків та припинення порушень. Крім того, американські кінокомпанії наполягають на судовій забороні поширення сервісу Hailuo до запровадження належних механізмів захисту інтелектуальної власності. Таке рішення мало б запобігти подальшому несанкціонованому використанню захищених персонажів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Представники позивачів підкреслюють масштабність проблеми, описуючи діяльність MiniMax як «піратство у великих масштабах». У позові зазначається, що китайська компанія «повністю ігнорує американське законодавство про авторське право» та поводиться з чужими персонажами як із власними розробками. Подібна ситуація створює прецедент для ширшого обговорення щодо меж використання ШІ у сфері творчого контенту.

Це не перший випадок, коли голлівудські студії звертаються до суду через порушення авторських прав ШІ-сервісами. Раніше Warner Bros. Discovery також подала позов проти платформи Midjourney, звинувативши розробників у незаконному використанні захищених образів культових персонажів для навчання алгоритмів нейромережі.