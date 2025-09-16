З першого кварталу 2026 року Amazon надаватиме супутниковий інтернет у п’яти країнах

Amazon планує запустити свій супутниковий інтернет у п’яти країнах світу до кінця першого кварталу 2026 року. Компанія активно розвиває Project Kuiper – власне угрупування низькоорбітальних супутників, яке стане прямим конкурентом Starlink від Ілона Маска. За даними Bloomberg, першими доступ до сервісу отримають жителі США, Канади, Франції, Німеччини та Великої Британії.

До завершення поточного року Amazon розгорне угрупування з понад 200 низькоорбітальних супутників зв’язку. Цю інформацію підтвердив президент підрозділу компанії зі зв’язків з органами влади Рікі Фрімен. Він також зазначив, що надання послуг у перших регіонах розпочнеться вже наприкінці 2025 року, хоча точна послідовність виходу на зазначені ринки залишається невідомою.

У довгостроковій перспективі Amazon планує збільшити свою супутникову мережу до 3200 пристроїв на низькій навколоземній орбіті. Така масштабна інфраструктура дозволить забезпечити стабільний зв’язок на значній території земної кулі.

Наступним етапом розширення стане південна півкуля, де компанія почне розгортати супутникове угрупування вже у 2026 році. Першою країною тут, швидше за все, стане Австралія. Загалом до кінця 2026 року Project Kuiper планує охопити своїми послугами 26 країн світу.

У 2027 році зона покриття супутникової мережі Amazon наблизиться до екватора, що суттєво розширить географію доступності сервісу. Остаточне глобальне покриття, у тому числі полярні регіони, компанія планує забезпечити до 2028 року. На цьому етапі послуги Project Kuiper стануть доступними у 88-100 країнах світу, а кількість супутників у мережі перевищить 3200 штук.

Про зацікавленість у використанні нової супутникової мережі вже заявили представники великих транспортних компаній. Зокрема, авіаперевізник JetBlue Airways на початку вересня 2025 року повідомив про плани забезпечити пасажирів доступом до інтернету через супутникову мережу Project Kuiper з початку 2027 року.

Нагадаємо, під час нещодавніх тестів Amazon досягла рекордної швидкості супутникового інтернету — 1,28 Гбіт/с.