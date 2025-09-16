UARU

YouTube за останні чотири роки виплатила творцям контенту понад $100 мільярдів

YouTube та гроші

Відеоплатформа YouTube оголосила у вівторок, що досягла важливої фінансової позначки в роботі з творцями контенту. Компанія повідомила: загальна сума виплат авторам, артистам та медіакомпаніям з 2021 року перевищила $100 мільярдів.

Ці цифри показують помітне зростання порівняно з раніше оголошеними даними. Торік генеральний директор YouTube Ніл Мохан (Neal Mohan) повідомляв, що виплати за період з 2021 по 2024 рік становили $70 мільярдів.

Доходи авторів зростають значною мірою завдяки тому, що дедалі більше глядачів переглядають контент на телевізорах. Статистика компанії показує дивовижну динаміку: кількість каналів, які заробляють понад $100 тисяч на рік лише від телевізійних переглядів, зросла на 45% порівняно з минулим роком.

Головна директорка з продуктів YouTube Джоанна Вулич (Johanna Voolich) високо оцінила унікальну роль авторів у сучасній культурі. У пресрелізі компанії вона підкреслила здатність творців «формувати культуру й розваги способами, які раніше здавалися неможливими».

Про нові фінансові досягнення оголосили під час щорічного заходу Made on YouTube у Нью-Йорку. Разом з оновленими даними про виплати платформа презентувала низку інноваційних інструментів на основі штучного інтелекту (ШІ). Нові функції призначені для сервісу YouTube Shorts — платформи створення коротких вертикальних відеороликів.

Серед ключових новинок — можливість автоматично перетворювати необроблені відеокадри в професійно змонтовані кліпи за допомогою ШІ-технологій. Автори зможуть додавати музичний супровід, візуальні переходи й закадровий голос без складного монтажу. Крім того, з’явиться функція перетворення діалогів з основних відео в музичні композиції для використання у Shorts.

YouTube також оголосив, що інтегрує найновіший відеогенератор Google Veo 3 у сервіс Shorts. Це рішення має суттєво розширити творчі можливості авторів контенту. Компанія й надалі активно вкладає кошти в розвиток ШІ-технологій для підтримки творчої спільноти.

Варто нагадати, що у квітні 2025 року YouTube відсвяткувала своє 20-річчя. За цей час на платформі опублікували понад 20 мільярдів відеороликів різних форматів, зокрема музичні відео, короткий контент, подкасти та інші види медіаматеріалів.

Редакція Mediasat
