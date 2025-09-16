Єврокубки на MEGOGO: нова студія, нові експерти, новий сезон

MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, презентував глядачам оновлену спортивну студію й розширений склад ведучих та експертів перед стартом основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Про це повідомляється в пресрелізі медіасервісу MEGOGO.

Основний етап Ліги чемпіонів стартує вже сьогодні, 16 вересня 2025 року. Ключові матчі нової єврокубкової кампанії на MEGOGO супроводжуватимуть професійні експертні обговорення, які транслюватимуть із нової осучасненої студії.

Оновлене візуальне оформлення ефірів доповнить свіжий аналітичний підхід, який забезпечать новозапрошені експерти. Такий формат допоможе глядачам глибше зрозуміти футбольні події й командні стратегії.

У новому сезоні до команди ведучих MEGOGO долучиться Віталій Кравченко, який доповнить уже знаний склад: Олександру Кучеренко, Володимира Кобелькова, Сергія Лук’яненка й Вадима Шевякіна. Таке розширення забезпечить ще різноманітніший і професійніший підхід до висвітлення матчів.

Упродовж сезону експертний аналіз надаватимуть колишні гравці національної збірної України, фахові аналітики, відомі блогери й вболівальники. Серед запрошених знавців: Олександр Головко, Сергій Нагорняк, Едуард Цихмейструк, Андрій Колісник, Юрій Шевченко, Олег Маслюк, Артем Дамницький та інші фахівці футбольної галузі.

Медіасервіс MEGOGO вже оприлюднив розклад студійного мовлення на перший тур основного етапу Ліги чемпіонів. Перша трансляція розпочнеться 16 вересня о 21:00 перед матчем «Реал» – «Марсель», який стартує о 22:00. Матч коментуватимуть Володимир Звєров і Віталій Кравченко, ведучим буде Сергій Лук’яненко, а запрошеними гостями – Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.

Наступного дня, 17 вересня, о 21:00 розпочнеться студія перед матчем «Ліверпуль» – «Атлетико». Матч коментуватимуть Віталій Кравченко й Віталій Похвала, ведучим буде Володимир Кобельков, а експертами – Олександр Головко та Андрій Колісник.

Завершить перший тур трансляція матчу «Ньюкасл» – «Барселона» 18 вересня. Студійний ефір розпочнеться о 21:00, а сама гра – о 22:00. Матч коментуватимуть Олександр Новак і Віталій Волочай, ведучим буде Володимир Кобельков, запрошеними експертами – Олександр Головко й Андрій Колісник.

Матчі єврокубків УЄФА на OTT-платформі MEGOGO будуть доступними за передплатами «Спорт», «Максимальна» й «MEGOPACK N+S». Перегляд можливий на каналах «MEGOGO Футбол» і в підрозділі «Футбол» розділу «Спорт». Окремі матчі також можна буде безплатно переглянути в прямому ефірі телеканалу «MEGOGO СПОРТ», який мовить в мережі ефірного цифрового телебачення T2, а також доступний в деяких мережах кабельного ТБ.