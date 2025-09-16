UARU

На SWEET.TV відбулася прем’єра історичної драми «Будинок “Слово”. Нескінчений роман»

«Будинок “Слово”. Нескінчений роман»

Драматична стрічка «Будинок “Слово”. Нескінчений роман» режисера Тараса Томенка, яка отримала головну нагороду національної кінопремії «Золота Дзиґа-2025» у номінації «Найкращий фільм», стала доступною для онлайн-перегляду. З 11 вересня фільм про трагічну долю українських письменників доби Розстріляного відродження ексклюзивно з’явився на стримінговій платформі SWEET.TV. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі платформи.

Окрім головної нагороди, картина здобула перемогу в п’яти додаткових номінаціях під час церемонії вручення 9-ї національної кінопремії «Золота Дзиґа», яка відбулася 13 вересня у Києві. Зокрема, Тарас Томенко отримав визнання за найкращу режисерську роботу, а разом із Любов’ю Якимчук — за найкращий сценарій. Ніна Набока була відзначена як найкраща акторка другого плану. Також фільм отримав нагороди за найкращу роботу художника-постановника (Шевкет Сейдаметов) та найкращу музику (Алла Загайкевич).

Сюжет фільму розгортається у 1930-х роках у Харкові, де радянська влада зібрала під одним дахом видатних українських письменників та митців. Будинок «Слово» став не лише домівкою для літературної еліти, але й інструментом контролю тоталітарного режиму над творчою інтелігенцією. Стрічка драматично відображає боротьбу українських митців за збереження національної ідентичності та свободи творчості в умовах репресій.

Успіх фільму виходить далеко за межі отриманих нагород. Після виходу в національний та міжнародний прокат у 2024 році картина встановила рекорд тривалості прокату для українського кіно. За понад рік показів фільм охопив 15 країн світу та зібрав аудиторію більш як 130 тисяч глядачів.

«Коли ми задумували фільм, то прагнули розповісти людям про Розстріляне відродження і бодай трохи вплинути на свідомість українців. І ця нагорода підтверджує, що нам вдалося достукатися до глядача», — поділився режисер стрічки Тарас Томенко під час церемонії нагородження «Золотої Дзиґи». Він також нагадав, що історія створення фільму розпочалася ще з документальної картини «Будинок слово», знятої у 2017 році.

Варто зазначити, що сучасний контекст надає фільму особливої актуальності. Методи знищення української ідентичності, показані у стрічці, перегукуються з поточними подіями, підкреслюючи важливість захисту національної культури та свободи.

У головних ролях фільму знялися відомі українські актори: Дмитро Олійник, В’ячеслав Довженко, Ніна Набока та Марина Кошкіна. Їхня майстерна гра допомагає глядачам глибше зрозуміти трагічну долю представників української інтелігенції того періоду.

Міжнародне визнання прийшло до фільму ще до національної премії. Раніше «Будинок “Слово”. Нескінчений роман» був відзначений як «Найкращий художній фільм» на американському кінофестивалі I Will Tell у 2022 році та здобув нагороду «Найкращий ігровий фільм» на Кошицькому міжнародному кінофестивалі (Košice International Film Festival) у Словаччині того ж року.

Онлайн-прем’єра фільму «Будинок “Слово”. Нескінчений роман» на платформі SWEET.TV надає українцям зручну можливість познайомитися з важливою сторінкою національної історії та культури. Глядачі можуть переглянути стрічку в будь-який зручний час, не виходячи з дому.

