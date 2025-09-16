Альянс за відкриті медіа (Alliance for Open Media, AOMedia) анонсував випуск відеокодека нового покоління до кінця поточного року. Нова технологія AV2 позиціюється як «основоположний елемент» майбутнього технологічного стека компанії та має скласти серйозну конкуренцію кодеку VVC — наступнику широко розповсюдженого HEVC. Про це йдеться у пресрелізі AOMedia.

До складу AOMedia входять провідні технологічні компанії світу, зокрема Amazon, AMD, Apple, Disney, Google, Intel, LG, Meta, Microsoft, Nvidia та Samsung. Альянс був заснований десять років тому, а сім років тому, у 2018 році, випустив свій перший відкритий відеокодек AV1 як безплатну альтернативу HEVC.

Попри те що такі сервіси, як Netflix і YouTube вже використовують AV1 для деяких відеопотоків, формат HEVC все ще залишається основним стандартом для контенту у форматах 4K та HDR. Новий кодек AV2 має на меті змінити цю ситуацію завдяки значно вищій ефективності стиснення.

«AV2 — це стрибок у галузі відкритого кодування відео і відповідь на висхідний світовий попит на потокове мовлення», — зазначає представник AOMedia. Він також підкреслює, що нова технологія забезпечує не лише краще стиснення порівняно з AV1, але й пропонує розширену підтримку додатків доповненої та віртуальної реальності (AR/VR). «AV2 знаменує собою важливу віху на шляху до відкритого, інноваційного майбутнього медіатехнологій», — додає представник.

Серед інших переваг нового кодека варто відзначити можливість перегляду декількох програм на розділеному екрані, покращену обробку екранного контенту та здатність працювати з ширшим діапазоном якості зображення. Усі ці інновації мають вирішальне значення для подальшого розвитку медіатехнологій.

Наразі AOMedia не оприлюднив технічних деталей або результатів порівняльних тестів AV2. Повна інформація про можливості нового кодека стане доступною лише після його офіційного релізу наприкінці року.

За даними внутрішнього опитування AOMedia, 53% учасників Альянсу планують впровадити AV2 протягом першого року після випуску, а 88% мають намір зробити це протягом двох років. Такі показники свідчать про вищі темпи впровадження порівняно з попереднім кодеком AV1.

Успіх AV2 значною мірою залежатиме від швидкості його інтеграції у різноманітні пристрої — телевізори, медіаплеєри, персональні комп’ютери та портативні гаджети. Саме широке впровадження технології є ключовим фактором для досягнення її масового використання.

«В AOMedia ми переконані, що інновації процвітають, коли вони відкриті», — наголошує виконавчий директор AOMedia П’єр-Антоні Лем’є. Він додає, що стандарти Альянсу базуються на внесках новаторів з усього світу та розробляються за політикою безоплатного патентування.

Такий підхід, за словами Лем’є, дозволяє швидше й ефективніше надавати передові медіатехнології більшій кількості людей. «Ми раді поділитися AV2 з усім світом, продовжуючи лідирувати у формуванні майбутнього медіа за допомогою відкритої співпраці», — підсумовує він.