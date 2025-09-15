Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) отримала 371 звернення від громадян протягом серпня 2025 року. Найбільше скарг надійшло з Києва (58), Сумської (53), Київської (27), Дніпропетровської та Одеської областей (по 23 звернення). Про це повідомляється на офіційному порталі НКЕК.

Більшість громадян зверталися з питань мобільного голосового зв’язку та SMS. Ця категорія становила 57,1% від загальної кількості звернень (212 скарг). Споживачі переважно скаржилися на відсутність або нестабільну якість сигналу, перешкоди під час дзвінків та проблеми з відправленням повідомлень. Крім того, значна частина скарг стосувалася тарифної політики операторів та неправильного списання коштів.

Другу за розміром категорію становили звернення щодо поштових послуг — 42 скарги або 11,3% від загального обсягу. Користувачі повідомляли про втрату або затримку відправлень, неналежну якість обслуговування та складнощі з відстеженням посилок. Окрему проблему становило неповне інформування про актуальні тарифи на послуги.

Подібна кількість звернень надійшла і стосовно послуг фіксованого інтернету — 41 скарга (11%). У цьому сегменті громадяни здебільшого нарікали на низьку швидкість з’єднання, часті збої в роботі мережі та неналежне технічне обслуговування.

Значно менше звернень стосувалося фіксованого голосового зв’язку — 21 скарга (5,7%). Тут споживачі скаржилися на перерви в роботі телефонних ліній, недоступність номерів та труднощі з підключенням послуг.

Послуги мобільного інтернету спричинили найменше нарікань — лише 18 звернень (4,8%). Основні проблеми в цій категорії пов’язані з недостатнім покриттям, повільною швидкістю передачі даних та обмеженнями щодо обсягу трафіку.

Решта звернень (понад 7%) охоплювала інші питання, зокрема пов’язані з додатковими послугами, радіомовленням та використанням радіочастотного спектра.

НКЕК своєчасно розглянула всі отримані звернення. За результатами розгляду 32 звернення вирішено позитивно, на 109 запитів надано докладні роз’яснення та необхідну інформацію. Водночас 44 звернення не підлягали розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян», а 15 скарг скеровано на розгляд іншим органам державної влади згідно зі статтею 7 цього ж закону.

Варто зазначити, що робота зі зверненнями громадян є важливим інструментом аналізу ринку електронних комунікацій. Такий моніторинг дозволяє регулятору виявляти слабкі місця, фіксувати системні проблеми та вдосконалювати нормативну базу для покращення якості послуг у сфері електронних комунікацій та поштового зв’язку.

Нагадаємо, нещодавно НКЕК уперше застосувала позасудове врегулювання спору між споживачем і оператором мобільного зв’язку.