«Укрпошта» представила оновлений мобільний застосунок з розширеними функціями

Новини
Додаток Укрпошта

Акціонерне товариство «Укрпошта» (АТ «Укрпошта») запустило бета-версію нового мобільного застосунку з покращеним набором функцій для зручнішої роботи з поштовими відправленнями. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Оновлений застосунок пропонує користувачам низку корисних можливостей, що значно спрощують процес відстеження та надсилання посилок. Серед ключових нововведень – система автоматичного відображення всіх відправлень, прив’язаних до номера телефону користувача. Ця функція дозволяє миттєво бачити всі поточні посилки без необхідності ручного додавання номерів відстеження.

Важливим удосконаленням є також розширений трекінг, який надає вичерпну інформацію про місцеперебування та статус відправлення. Додатково користувачі отримуватимуть push-сповіщення про зміну статусу доставлення та актуальні акційні пропозиції компанії.

Для зручності керування відправленнями розробники впровадили систему фільтрації та сортування посилок з функцією пошуку. Ця можливість особливо корисна для людей, які регулярно користуються послугами поштового оператора та мають багато активних відправлень одночасно.

Інтерактивна мапа відділень – ще одна важлива функція нового застосунку. Вона дозволяє швидко знаходити найближчі відділення, бачити їхні адреси та графік роботи, а також автоматично прокладати маршрут до обраного пункту.

Важливим нововведенням є можливість онлайн-оплати посилки безпосередньо під час оформлення з вибором оптимального тарифу. Ця функція усуває потребу окремої оплати та економить час клієнтів.

У планах АТ «Укрпошта» – подальше розширення функцій застосунку. На другому етапі запуску буде впроваджено такі можливості, як зміна отримувача, переадресація посилок та оплата під час доставлення. Третій етап передбачає додавання функцій замовлення товарів, поштових марок, ліків та приймання платежів.

Наразі застосунок доступний для вільного завантаження в магазинах App Store та Google Play. Для заохочення користувачів до тестування нової розробки компанія запровадила спеціальну акцію – кожен, хто встановить застосунок, отримає три безплатні відправлення за тарифом «Пріоритетний».

Варто нагадати, що запуск нового мобільного застосунку є частиною стратегічних планів компанії, анонсованих у липні 2025 року генеральним директором АТ «Укрпошта» Ігорем Смілянським. Серед інших ключових напрямів розвитку – відкриття поштового банку, запуск аптечної служби, розширення мережі поштоматів та повна цифровізація роботи відділень.

Редакція Mediasat
