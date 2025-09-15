У США успішно протестували гігабітний лазерний зв’язок між літаком і супутником

Фахівці компанії General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) створили та успішно протестували революційну технологію оптичного зв’язку. Вони організували стабільне лазерне з’єднання між літаком і супутником на низькій навколоземній орбіті зі швидкістю передачі даних 1 Гбіт/с. За інформацією ExecutiveBiz, випробування відкрили нові можливості для високошвидкісного повітряно-космічного зв’язку.

Льотні випробування проводилися з використанням літака De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter та супутника Kepler Communications. На борт повітряного судна встановили оптичний термінал зв’язку (OCT), який розробили в рамках військової програми Proliferated Warfighter Space Architecture Агентства космічного розвитку США (SDA).

Технічні характеристики системи демонструють високі показники. OCT оснащений 10-ватним лазером з максимальною дальністю дії 5500 кілометрів. Теоретична швидкість передачі даних досягає 2,5 Гбіт/с, проте під час тестування використовували лише частину потенціалу системи.

Встановлення зв’язку продемонструвало високу ефективність технології. Термінал автоматично наводився на супутник, захоплював його та утримував стійке з’єднання. Система забезпечила двосторонню передачу даних, підтвердивши можливість як висхідного, так і низхідного зв’язку.

Скотт Форні, президент GA-EMS, підкреслив переваги нової технології порівняно з традиційними методами. Наземні радіосистеми мають обмеження при передачі великих обсягів даних, тоді як оптичний зв’язок здатний ефективно розв’язати ці проблеми. OCT орієнтований на усунення розривів у зв’язку в тактичних і оперативних завданнях.

Особливе значення експерименту полягає в успішній взаємодії обладнання різних виробників. Це підтверджує сумісність нового стандарту лазерної передачі даних та відкриває шлях для широкого впровадження технології. Супутник Kepler Communications повністю сумісний з конструкцією супутників SDA Tranche-0.

Результати випробування мають широкі перспективи для різних галузей. Технологія особливо актуальна в ситуаціях, де традиційний радіозв’язок виявляється недостатньо ефективним або неможливим. Це стосується як оборонних потреб, так і комерційного використання.

Компанія GA-EMS планує продовжити розвиток технології в найближчому майбутньому. У 2026 році заплановані демонстрації нових систем OCT на космічних платформах GA-75. Ці системи взаємодіятимуть із супутниками SDA Tranche-1, що стане наступним етапом еволюції оптичного зв’язку.

Успішне завершення експерименту підтвердило життєздатність лазерного зв’язку та знаменує початок нової ери в галузі повітряно-космічного зв’язку. Лазерний зв’язок може кардинально змінити підходи до передачі даних між різними платформами та забезпечити безпечні високошвидкісні канали зв’язку для критично важливих застосувань.

Варто зазначити, що галузь оптичного космічного зв’язку демонструє стрімкий розвиток у різних країнах. Нещодавно китайська компанія Chang Guang Satellite Technology встановила новий світовий рекорд швидкості передачі даних між супутником і Землею, досягнувши показника 100 Гбіт/с. Китайські інженери розробили компактний високопродуктивний термінал, який забезпечує як міжсупутниковий зв’язок, так і лазерну передачу даних у форматі «супутник-земля».