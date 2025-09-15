UARU

SpaceX здійснила 300-й пуск ракети з супутниками Starlink на борту

Starlink

Американська космічна компанія SpaceX успішно вивела на орбіту чергову партію з 24 інтернет-супутників Starlink. Це вже 300-й запуск у межах проєкту з розгортання мережі глобального супутникового інтернету. За інформацією Space.com, ця подія свідчить про стабільно високий темп космічних операцій компанії.

Ракета-носій Falcon 9 із супутниками на борту злетіла з космодрому Ванденберг у штаті Каліфорнія в суботу, 13 вересня, о 20:55 за київським часом. Цей старт є не лише знаковим для програми Starlink, а й 115-м запуском Falcon 9 у 2025 році.

За усталеною процедурою SpaceX, приблизно через 8,5 хвилин після злету перший ступінь ракети-носія успішно приземлився на безпілотне судно компанії в Тихому океані. Така технологія багаторазового використання ступенів значно зменшує вартість космічних запусків, що є однією з головних переваг компанії Ілона Маска.

Водночас другий ступінь Falcon 9 продовжив виконання місії та доставив супутники на низьку навколоземну орбіту. Усі 24 апарати було розгорнуто через 62,5 хвилини після запуску, коли досягли визначеної орбітальної позиції.

Таким чином загальна кількість активних інтернет-супутників Starlink на орбіті Землі перевищила 8 300 одиниць. Ця супутникова мережа забезпечує швидкісний доступ до інтернету в найвіддаленіших куточках планети, зокрема й на територіях, де звичайні способи підключення неможливі або економічно невигідні.

Паралельно зі збільшенням орбітального угруповання Starlink відбувається активне запровадження новітніх послуг на його основі. Нещодавно японський мобільний оператор KDDI розширив можливості своєї послуги супутникового зв’язку з прямим підключенням до пристрою, що працює через мережу Starlink. Ця послуга нині охоплює 99,9% території Японії й підтримує обмін даними на смартфонах Google і Samsung, що наочно демонструє практичне застосування супутникової інфраструктури Starlink.

