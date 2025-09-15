Польща інвестує 2 млрд злотих у власну мережу супутникового зв’язку

Польський уряд виділить 2 мільярди злотих на створення національної супутникової системи зв’язку, яка стане частиною європейської програми IRIS². Проєкт фінансуватиметься коштами Крайового плану відбудови (KPO) та забезпечить країні незалежну космічну інфраструктуру. Про це повідомляє польське видання Spider’s Web.

Міністерка фінансів та регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч оголосила, що вже у жовтні Польща розпочне купівлю шести супутників та будівництво спеціалізованої станції для їх технічного обслуговування. Ця ініціатива ознаменує створення першої повністю польської супутникової системи, яка перебуватиме під повним контролем Польщі.

Нова супутникова мережа призначена для забезпечення стабільного та захищеного зв’язку. Система обслуговуватиме державні інституції, збройні сили, системи спостереження та служби цивільного захисту. Крім того, супутники надаватимуть доступ до високошвидкісного інтернету в регіонах, де традиційна телекомунікаційна інфраструктура досі відсутня.

Польський проєкт увійде до масштабної європейської ініціативи IRIS², яка покликана створити альтернативу американській системі Starlink. Ця програма спрямована на розбудову незалежної та захищеної від кібератак супутникової інфраструктури для всього Європейського Союзу (ЄС). Система IRIS² стане стратегічним інструментом забезпечення цифрової автономії Європи та захисту від потенційних кібернетичних загроз.

Реалізація проєкту підкреслює прагнення Польщі посилити свої позиції в галузі космічних технологій та забезпечити технологічну незалежність в критично важливих галузях зв’язку. Національна супутникова система також сприятиме покращенню цифрової інклюзії та забезпеченню рівного доступу до сучасних телекомунікаційних послуг на всій території країни.

Нагадаємо, Україна разом із Британією та Норвегією також можуть долучитися до безпечної супутникової мережі IRIS².