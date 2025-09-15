Маск: у майбутньому Starlink замінить усіх стільникових операторів

Засновник SpaceX Ілон Маск зробив сміливу заяву про майбутнє своєї компанії у галузі телекомунікацій, стверджуючи, що супутникова система Starlink згодом цілком замінить традиційних стільникових операторів. Нині супутники SpaceX вже можуть безпосередньо з’єднуватися з мобільними телефонами, а у Сполучених Штатах працює сервіс T-Satellite для зв’язку в місцевостях без наземного покриття. Про це повідомляє видання CNET.

Нещодавно космічна компанія придбала частотний ресурс в американського оператора EchoStar за 17 мільярдів доларів. Ідеться про смугу завширшки 50 мегагерців (МГц), яку планують застосувати для істотного розширення можливостей супутникової мережі Starlink і впровадження новітніх послуг зв’язку.

У своєму виступі Маск назвав супутники Starlink «вежами стільникового зв’язку в космосі», наголошуючи на їхній здатності безпосередньо з’єднувати телефони з інтернетом без участі наземної інфраструктури. Цей підхід відкриває цілком нові можливості для світового телекомунікаційного ринку.

Наразі космічне угрупування SpaceX має 8300 супутників. З них 657 вже обладнані технологією прямого з’єднання з мобільними пристроями, а решта й далі забезпечує звичайні послуги супутникового інтернету через наземні термінали.

«Starlink зрештою об’єднає домашній інтернет з мобільним зв’язком», — наголосив Маск. Водночас він зазначив, що зараз SpaceX не прагне конкурувати з такими телекомунікаційними велетнями, як AT&T, T-Mobile і Verizon, визнаючи їхню перевагу в ресурсах для надання традиційних послуг зв’язку.

Утім, говорячи про віддалені перспективи, підприємець не відкинув можливості придбання одного з великих операторів. Зокрема, коментуючи ймовірне поглинання Verizon, Маск зауважив: «Таке не виключається. Вважаю, це може статися».

За словами бізнесмена, повноцінне впровадження нової технології триватиме приблизно два роки. Цей термін зумовлений потребою оновити чипи в смартфонах для забезпечення сумісності з новими частотними діапазонами.

Паралельно з цими розробками активно розвивається спільний проєкт SpaceX і T-Mobile — новітній сервіс T-Satellite. Ця послуга призначена для користувачів, які перебувають у місцях без наземного покриття мобільних мереж. Уже зараз абоненти можуть надсилати текстові повідомлення (SMS) через супутникову систему, а з жовтня цього року планують запровадити підтримку популярних месенджерів та онлайн-сервісів, зокрема WhatsApp, AccuWeather, AllTrails і соціальної мережі X.