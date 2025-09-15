Китайська компанія Biwin розробила мініатюрний SSD для ноутбуків, смартфонів та ігрових консолей

Китайська компанія Biwin розробила новий формат твердотілих накопичувачів, що поєднує компактність карток пам’яті MicroSD зі швидкодією звичайних SSD. Інноваційна розробка під назвою Mini SSD (також відома як 1517) має розміри менші за звичайну монету, проте забезпечує швидкість на рівні повноформатних накопичувачів. Як повідомляє The Verge, новинку створено для використання в широкому спектрі пристроїв — від смартфонів до ігрових приставок.

Розміри Mini SSD становлять лише 15 × 17 × 1,4 мм, що ледь перевищує габарити картки MicroSD. Водночас накопичувач демонструє надзвичайну швидкість — 3700 Мбайт/с для послідовного читання й 3400 Мбайт/с для послідовного запису через інтерфейс PCIe 4.0 x2. Такі показники доступні для моделей з обсягом пам’яті 512 Гбайт, 1 та 2 Терабайти.

Порівняно з іншими рішеннями, новий формат від Biwin має значні переваги. Наприклад, картки MicroSD Express, сумісні з новою ігровою приставкою Nintendo Switch 2, теоретично можуть досягати швидкості лише до 985 Мбайт/с, що втричі менше. Повнорозмірні SD Express здатні забезпечити близько 3940 Мбайт/с, однак їхні розміри майже вдвічі більші за Mini SSD.

Важливою особливістю новинки є підвищений захист від зовнішніх чинників. Виробник гарантує відповідність стандарту IP68 і стійкість до ударів у разі падіння з висоти до 3 метрів. Ці властивості роблять накопичувач оптимальним вибором для мобільних пристроїв, де надзвичайно важлива не лише продуктивність, а й надійність.

Спосіб встановлення Mini SSD нагадує систему лотків для SIM-карток у сучасних смартфонах. Для виймання накопичувача досить скористатися звичайною шпилькою-ежектором, що істотно спрощує заміну носія інформації.

Твердотілі накопичувачі нового формату вже з’явилися у двох пристроях на чіпах AMD Strix Halo — портативній ігровій консолі GPD Win 5 і ноутбуці-трансформері OneXPlayer Super X. Компанія Biwin планує значно розширити сферу застосування своєї розробки, додавши камери, смартфони, планшети й інші сучасні пристрої.

Наразі інформація про вартість Mini SSD і терміни масового впровадження цього формату ще не оприлюднена. Відкритим також є питання, чи зможе розробка Biwin стати новим галузевим стандартом, який підтримають інші виробники накопичувачів.

Варто зазначити, що китайські технологічні компанії демонструють вагомий поступ у розробленні інноваційних технологій для зберігання даних. Раніше ми повідомляли про створення китайськими науковцями революційного носія інформації на основі ДНК-плівки, здатного зберігати до 36 петабайтів даних — обсяг, що дорівнює 36 тисячам терабайтних жорстких дисків.