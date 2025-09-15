Gemini очолив рейтинг безплатних застосунків в американському App Store

Мобільний застосунок Google Gemini зайняв перше місце серед найпопулярніших безплатних програм для операційної системи iOS в американському App Store. Додаток випередив у рейтингу популярний чатбот ChatGPT і соціальну мережу Threads від Meta. Як повідомляє видання 9to5Google, у Канаді й Великій Британії Gemini нині займає друге місце.

Стрімке зростання популярності застосунку зумовлене впровадженням моделі штучного інтелекту Nano Banana, призначеної для редагування зображень. Упродовж 26 серпня — 9 вересня цього року застосунок залучив 23 мільйони нових користувачів.

Вражають також показники використання функції редагування фотографій. За цей час Nano Banana допомогла змінити понад 500 мільйонів фотографій, що засвідчує великий попит на можливості штучного інтелекту в опрацюванні візуального вмісту.

Головна перевага нової моделі — здатність точно зберігати зовнішність людей при редагуванні фотографій. Технологія дає змогу об’єднувати кілька знімків в одне зображення, переносити стилістичні елементи між фото й редагувати зображення у розмовному режимі.

Успіх Gemini сприяє кращим позиціям інших продуктів Google у рейтингу App Store. Зокрема, Google Пошук займає шосте місце, Google Карти — восьме, браузер Chrome — 13-те, а поштовий сервіс Gmail — 21-ше серед безплатних застосунків.

Зростання популярності мобільного застосунку відбувається разом із постійним розширенням його функцій. Нещодавно Google додала до Gemini можливість аналізувати аудіофайли, тож нейромережа тепер працює зі звуковими записами поряд із текстом, зображеннями й відео.