WSJ: Paramount Skydance вивчає можливість поглинання Warner Bros. Discovery

Медіакорпорація Paramount Skydance розглядає можливість повного придбання конкурента Warner Bros. Discovery, разом з усіма його активами від кабельного телебачення до стрімінгових платформ і кіностудій. Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на джерела в галузі.

Компанія, що утворилася після недавнього об’єднання Skydance і Paramount Global, має намір придбати всі активи свого конкурента. Водночас офіційні переговори між медіакорпораціями досі не розпочиналися, а самі плани можуть залишитися невтіленими.

Інформація про потенційну угоду призвела до значного зростання вартості акцій обох компаній на фондовому ринку. Цінні папери Warner Bros. Discovery зросли майже на 30% під час вечірніх торгів у четвер, тоді як акції Paramount Skydance подорожчали приблизно на 16%.

Раніше Warner Bros. Discovery планувала перебудову своєї діяльності шляхом поділу на дві окремі компанії. Одна мала б зосередитися на кабельному мовленні, інша — на стрімінгових сервісах і кінематографічних проєктах. Фахівці видання вважають, що Paramount Skydance намагається випередити потужних конкурентів, зокрема Amazon і Apple, які також можуть претендувати на частину активів Warner Bros. Discovery.

Успішне здійснення такої угоди об’єднає двох найвпливовіших і найдосвідченіших учасників голлівудської індустрії розваг. Масштаби потенційної угоди неминуче привертають увагу антимонопольних регулювальних органів, які можуть ініціювати відповідний розгляд.