Генштаб вивчає варіант відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог

Смартфон та вежа стільникового зв'язку
Представники Генерального штабу (Генштаб) розглядають перспективу тимчасового вимкнення мобільних мереж або суттєвого обмеження швидкості мобільного інтернету під час оголошення повітряних тривог. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Генштабі.

Попри те що наявних контрзаходів поки достатньо для перешкоджання використанню російськими військами української телекомунікаційної інфраструктури в цілях навігації безпілотних літальних апаратів (БПЛА), в перспективі ця ситуація може потребувати додаткових рішень.

«Доцільність таких кроків безумовно існує. Втім, необхідність їх впровадження залежатиме від конкретних обставин та умов. Імовірно, в окремих випадках буде виправданим застосування обмежень швидкості мобільного інтернету з метою протидії функціонуванню саме БПЛА в режимі FPV», — пояснило джерело з Генштабу.

Водночас ефективність подібних заходів безпосередньо пов’язана з типом безпілотників, які використовує армія РФ. БПЛА без відеокамер не потребують високої швидкості інтернету для передачі даних, тоді як дрони, оснащені камерами, потребують стабільного високошвидкісного з’єднання.

Саме тому «має сенс застосовувати обмеження мобільного зв’язку» щодо безпілотників з відеообладнанням, які залежать від якісної передачі великих обсягів візуальної інформації в режимі реального часу.

