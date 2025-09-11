Vodafone інвестував понад мільярд гривень у розвиток фіксованого інтернету в Україні

Група Vodafone Україна упродовж чотирьох років роботи в галузі фіксованого зв’язку інвестувала понад 1,1 мільярда гривень у розбудову мережевої інфраструктури й підвищення надійності домашнього інтернету. Про це редакції Mediasat повідомили у відділі зовнішніх відносин Vodafone Україна.

Проєкти в галузі фіксованого інтернету у складі групи компаній реалізує національний оператор Vega. Компанія відповідає за будівництво й модернізацію інфраструктури, її обслуговування та впровадження новітніх технологічних рішень.

Завдяки масштабним інвестиціям компанія надала доступ до технології Gigabit Passive Optical Network (GPON) для 1,6 мільйона домогосподарств у двадцяти українських містах. Більшість абонентів Vega та «Фрінет» уже користуються інтернет-послугами за допомогою цієї технології.

«За цей час ми створили мережу нового покоління з великим запасом надійності, щоб клієнти могли розраховувати на стабільний зв’язок у будь-яких умовах», — зазначив генеральний директор Vega Сергій Скрипніков. Він підкреслив, що GPON дозволяє не лише задовольняти поточний попит, а й гарантувати високу якість послуг на роки вперед.

Упродовж чотирирічного періоду розвитку компанія досягла низки вагомих результатів. Зокрема, проклала понад 20 тисяч кілометрів оптичних ліній, що значно розширило зону покриття високошвидкісного інтернету.

Компанія приділила особливу увагу забезпеченню безперебійної роботи мережі. На всіх технічних майданчиках GPON фахівці встановили подвійні системи альтернативного живлення, які гарантують роботу інтернету понад 100 годин під час відключень електроенергії.

Водночас компанія запустила у лінійці послуг інноваційний конвергентний тариф GigaCombo. Це комплексне рішення об’єднує мобільний зв’язок, телебачення та гігабітний інтернет в одному пакеті, що спрощує користування різними сервісами для абонентів.

Діяльність компанії у сфері фіксованого зв’язку також принесла вагомий внесок у розвиток української економіки. За чотири роки компанія сплатила 600 мільйонів гривень податків, а під час війни надала понад 5,8 мільйона гривень допомоги державі.

Vodafone Україна зазначає, що фіксований зв’язок залишається одним із ключових напрямів корпоративної стратегії. Завдяки безперервним інвестиціям та впровадженню технологічних інновацій компанія планує й надалі підвищувати якість послуг для мільйонів українських користувачів.