Rakuten Viber запустила в Україні маркетплейс локальних підприємств

Компанія Rakuten Viber запустила вбудований маркетплейс у мобільній версії свого застосунку. Замість вкладки «Корисне» користувачі тепер бачать «Маркетплейс», де можна знайти місцеві підприємства й зв’язатися з ними.

Маркетплейс відкриває доступ до різноманітних послуг: салонів краси, медичних закладів, ресторанів і роздрібних магазинів. Користувачі можуть шукати за назвою певного підприємства, категорією товарів чи послуг, а також переглядати рекомендовані пропозиції.

Система дає змогу переглядати профілі компаній, каталоги продукції й спілкуватися з представниками бізнесу, не розкриваючи свого номера телефону. За даними компанії, переважна більшість українців уже спілкується з бізнесом саме у Viber, тож запуск маркетплейсу спростить отримання інформації й вибір найкращих рішень.

За бажання користувачі можуть надати доступ до геолокації для показу найближчих компаній. Якщо вони відмовляться від геолокації, система складе добірку на основі загальних відомостей про місцеперебування. Результати самостійно оновлюються під час пересування користувачів Україною, при цьому алгоритм виділяє найактивніші й найдоцільніші підприємства.

Ініціатива має на меті підтримати місцевий бізнес і розвиток громад через безпечне спілкування в межах екосистеми Viber.

«Малі й мікробізнеси становлять основу економіки, але їм часто важко здобути належну увагу», — зазначив Ілля Бошняков, регіональний директор Rakuten Viber в Україні. Він підкреслив, що маркетплейс спростить пошук місцевих компаній і забезпечить їхню підтримку, що є важливим кроком на шляху до створення супераппу для користувачів і бізнесу.

Сервіс поступово стане доступний усім користувачам протягом найближчих тижнів через кнопку внизу екрана мобільної версії застосунку. Своєю чергою підприємства зможуть долучитися до маркетплейса через безплатні бізнес-профілі у Viber.

Нагадаємо: раніше Rakuten Viber представила в Україні рекламну платформу Ads Manager, яка дає змогу малим і середнім підприємствам та рекламним агенціям самостійно створювати й керувати рекламними кампаніями.