Національна рада України з питань телебачення й радіомовлення (Нацрада) офіційно зареєструвала канал «Зоосвіт», присвячений темі тварин. Мовлення каналу здійснюватиметься через інтернет за технологією OTT. Таке рішення регулятор ухвалив під час засідання 11 вересня.

Власником нового медіаресурсу є товариство з обмеженою відповідальністю «Медіасенс», зареєстроване в селі Софіївська Борщагівка на Київщині. Канал отримав статус суб’єкта у сфері медіа, що здійснює мовлення без використання радіочастотного спектра (лінійне медіа).

«Зоосвіт» — це канал загальної тематики, який мовитиме цілодобово по всій Україні. Особливістю проєкту є використання технології інтернет-мовлення (OTT).

Логотип каналу має характерний дизайн — назву «ЗООСВІТ», де частину «ЗОО» виконано в помаранчевому кольорі, а літеру «О» стилізовано під відбиток тваринної лапки. Слово «Світ» подано стандартним зеленим шрифтом і розташовано під написом «ЗОО».

Нагадаємо, що раніше регулятор дозволив телеканалам «Апостроф TV», «ТРК-Чорноморська» та «Еспресо» оновити їхній брендинг і візуальний стиль.