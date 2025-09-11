Нацрада анулювала телеканалу «Світло» ліцензію на ефірне мовлення

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензію телеканалу «Світло», який належить ТОВ «ТРК «Корисне ТБ». Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 11 вересня.

Телеканал сам попросив анулювати ліцензію. При цьому жоден представник компанії не прийшов на засідання Національної ради, пише «Детектор медіа».

Канал «Світло» почав мовити у квітні 2024 року після того, як переміг у конкурсі 2023 року. Анульована ліцензія стосується телевізійного мовлення з використанням радіочастотного спектра (ідентифікатор у Реєстрі L10-01792), тобто ефірного цифрового мовлення T2 у складі державного мультиплекса MX-7. Водночас телеканал «Світло» і надалі мовить на OTT-платформах, через IPTV-провайдерів і кабельних операторів. Канал орієнтується на широку аудиторію й має концепцію загальнонаціонального мовника.

«Світло» — це український розважально-пізнавальний телеканал для всієї родини. У програмній сітці каналу — мелодраматичні серіали, художні й документальні фільми, а також тревел-проєкти та реаліті-шоу. Крім того, глядачі можуть дивитися мультиплікаційні програми для дітей і проєкти з практичними порадами для людей із різними зацікавленнями.

Програмна політика каналу також охоплює показ іноземного документального контенту. Так мовник залучає якнайширшу аудиторію й задовольняє різноманітні смаки телеглядачів.

Нагадаємо, Національна рада нещодавно зареєструвала новий тематичний канал «Зоосвіт», який мовитиме виключно через інтернет за технологією OTT.