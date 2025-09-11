UARU

UARU

Нацрада анулювала телеканалу «Світло» ліцензію на ефірне мовлення

Новини
Телеканал «Світло»

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензію телеканалу «Світло», який належить ТОВ «ТРК «Корисне ТБ». Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 11 вересня.

Телеканал сам попросив анулювати ліцензію. При цьому жоден представник компанії не прийшов на засідання Національної ради, пише «Детектор медіа».

- Реклама -

Канал «Світло» почав мовити у квітні 2024 року після того, як переміг у конкурсі 2023 року. Анульована ліцензія стосується телевізійного мовлення з використанням радіочастотного спектра (ідентифікатор у Реєстрі L10-01792), тобто ефірного цифрового мовлення T2 у складі державного мультиплекса MX-7. Водночас телеканал «Світло» і надалі мовить на OTT-платформах, через IPTV-провайдерів і кабельних операторів. Канал орієнтується на широку аудиторію й має концепцію загальнонаціонального мовника.

СВІТЛО – основна заставка та заставка реклами (21.08.2023-дотепер)

«Світло» — це український розважально-пізнавальний телеканал для всієї родини. У програмній сітці каналу — мелодраматичні серіали, художні й документальні фільми, а також тревел-проєкти та реаліті-шоу. Крім того, глядачі можуть дивитися мультиплікаційні програми для дітей і проєкти з практичними порадами для людей із різними зацікавленнями.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Програмна політика каналу також охоплює показ іноземного документального контенту. Так мовник залучає якнайширшу аудиторію й задовольняє різноманітні смаки телеглядачів.

Нагадаємо, Національна рада нещодавно зареєструвала новий тематичний канал «Зоосвіт», який мовитиме виключно через інтернет за технологією OTT.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Ілон Маск відновив лідерство у рейтингу найзаможніших осіб планети

Керівник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову очолив глобальний рейтинг найбагатших людей після короткочасної втрати першої позиції.
Новини

Нацрада зареєструвала OTT-канал про тварин «Зоосвіт»

Національна рада України з питань телебачення й радіомовлення офіційно зареєструвала канал «Зоосвіт», присвячений темі тварин.
Новини

Член наглядової ради Суспільного В’ячеслав Козак достроково завершив повноваження

Нацрада схвалила дострокове припинення повноважень В'ячеслава Козака як члена у складі наглядової ради Суспільного Мовлення.
Новини

Rakuten Viber запустила в Україні маркетплейс локальних підприємств

Компанія Rakuten Viber запустила вбудований маркетплейс у мобільній версії свого застосунку. Замість вкладки «Корисне» користувачі тепер бачать «Маркетплейс».
Новини

Vodafone інвестував понад мільярд гривень у розвиток фіксованого інтернету в Україні

Група Vodafone Україна упродовж чотирьох років роботи в галузі фіксованого зв'язку інвестувала понад 1,1 мільярда гривень у розбудову мережевої інфраструктури й підвищення надійності домашнього інтернету.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати