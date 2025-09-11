Луцький провайдер запровадив інтернет-тариф зі швидкістю 2,5 Гбіт/с

Луцький інтернет-провайдер Coolnet представив новий преміальний тариф «Ультра», що забезпечує швидкість інтернет-з’єднання до 2,5 Гбіт/с як для завантаження, так і для вивантаження даних. Тариф працює на основі технології XGPON (10-Gigabit-capable Passive Optical Network) і задовольняє потреби найвибагливіших користувачів. Як зазначено на офіційному сайті компанії, Coolnet є першим провайдером у Луцьку, що пропонує інтернет-послуги такого рівня.

Новий тариф «Ультра» з’явився завдяки тривалій технічній підготовці й модернізації мережевої інфраструктури компанії. Рішення розраховане на користувачів як у багатоквартирних будинках, так і в приватному секторі Луцька. Особливістю тарифу є не лише виняткова швидкість, а й мінімальні затримки під час передавання даних, що надзвичайно важливо для сучасних цифрових сервісів.

Серед ключових переваг тарифу «Ультра» — відсутність обмежень на обсяг трафіку, підтримка безперебійної роботи навіть під час вимкнення електроенергії та оптимізація для майбутніх технологій, зокрема потокового відтворення контенту у форматі 8K і застосунків віртуальної та доповненої реальності. Технологія також забезпечує повне розкриття потенціалу мереж стандарту Wi-Fi 7.

Вартість тарифу «Ультра» становить 499 гривень на місяць для мешканців квартир і 699 гривень на місяць для власників приватних будинків. Попри те, що ця пропозиція належить до преміального сегмента, вона залишається конкурентоспроможною на ринку телекомунікаційних послуг Луцька, особливо з огляду на те, що швидкість з’єднання у 2,5 раза перевищує показники попереднього флагманського тарифу «Гігабіт».

Для максимального використання можливостей тарифу «Ультра» провайдер радить застосовувати сучасні маршрутизатори із підтримкою Wi-Fi 6 або Wi-Fi 7, які мають WAN-порт зі швидкістю 2,5 Гбіт/с. Крім того, комп’ютерне обладнання користувача також має відповідати певним технічним вимогам. Зокрема, рекомендовано використовувати пристрої з мережевою картою 2,5G Ethernet або зовнішнім адаптером відповідного стандарту.

Системні вимоги для повноцінного використання тарифу охоплюють процесор не нижче Intel Core i3 10-го покоління або AMD Ryzen 3 (серія 3000), щонайменше 8 ГБ оперативної пам’яті та наявність SSD-накопичувача. Якщо наявне обладнання користувача не відповідає цим параметрам, доступ до мережі все одно буде забезпечено, проте фактична швидкість може бути обмежена технічними можливостями пристрою.

Новий тариф орієнтований на різні категорії користувачів. Він буде особливо корисним для геймерів, які потребують мінімальної затримки сигналу, творців контенту і стримерів, які працюють із високоякісним відеоконтентом, ІТ-фахівців, що регулярно взаємодіють із хмарними сервісами й масивними файлами, а також для сімей, де одночасно використовується значна кількість підключених пристроїв. Загалом тариф створено для всіх, кому важлива максимальна швидкість і надійність інтернету.

Coolnet позиціює себе як динамічний та орієнтований на клієнта провайдер оптоволоконного інтернету й цифрового телебачення в Луцьку та Луцькому районі. Компанія спеціалізується на наданні телекомунікаційних послуг високої якості для різних типів приміщень — від квартир до комерційних об’єктів різного масштабу.

Поява надшвидкісних тарифів свідчить про загальну тенденцію розвитку ринку телекомунікаційних послуг в Україні. Варто зазначити, що нещодавно інтернет-провайдер Мережа Ланет продовжив дію спеціальної акції «34 місяці інтернету за 34 грн». Ця пропозиція дає змогу столичним абонентам під’єднати інтернет зі швидкістю до 2,5 Гбіт/с за символічну місячну плату впродовж майже трьох років.