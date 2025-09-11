UARU

Ілон Маск відновив лідерство у рейтингу найзаможніших осіб планети

Ілон Маск

Керівник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову очолив глобальний рейтинг найбагатших людей після короткочасної втрати першої позиції. За даними Bloomberg Billionaires Index, на ранок 11 вересня його особисті активи становлять $384 млрд.

Друге місце в рейтингу займає співзасновник корпорації Oracle Ларрі Еллісон із показником $383 млрд. Замикає трійку лідерів засновник Meta Марк Цукерберг, чиї статки оцінюються у $264 млрд.

Днем раніше Еллісон тимчасово обійшов Маска в рейтингу завдяки стрімкому зростанню капіталу. Після оприлюднення квартальних фінансових показників Oracle його багатство збільшилося на $89 млрд за один день. Таке зростання стало рекордним в історії індексу Bloomberg за одну торгову сесію.

54-річний Маск уперше посів верхівку списку мільярдерів у 2021 році. З того часу він неодноразово змагався за першість із засновником Amazon Джеффом Безосом та французьким магнатом Бернаром Арно, головою люксового концерну LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Торік Маск повернув собі лідерські позиції та утримував їх протягом понад 300 днів підряд.

Коливання у рейтингу найзаможніших осіб відображають мінливість фондових ринків та зміни вартості акцій технологічних компаній. Статки мільярдерів безпосередньо залежать від курсової вартості цінних паперів підконтрольних їм корпорацій.

Редакція Mediasat
