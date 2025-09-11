UARU

UARU

Google надасть $1,5 млн для розвитку української освітньої платформи «Мрія»

Новини
Мрія

Американська компанія Google оголосила про виділення 1,5 мільйона доларів на розвиток української державної освітньої екосистеми «Мрія». Ці кошти спрямують на всеукраїнське впровадження платформи в школах і запуск пілотної програми в дитячих садках. Про це повідомляється в блозі Google.

Фінансова підтримка допоможе команді «Мрії» істотно збільшити кількість користувачів та впровадити передові технології штучного інтелекту (ШІ). Головна мета проєкту — залучити понад 500 тисяч батьків і учнів до єдиного освітнього центру, який поєднає всіх учасників навчального процесу.

- Реклама -

Платформа активно впроваджує можливості штучного інтелекту для полегшення роботи педагогів і персоналізації освітнього процесу. Спершу ШІ використовуватимуть для створення індивідуальних рекомендацій контенту й зменшення повсякденного навантаження на вчителів. Згодом штучний інтелект створюватиме індивідуальні освітні маршрути для дітей відповідно до їхніх інтересів і потреб.

«У Google ми віримо, що освіта є фундаментом для побудови успішного майбутнього, і платформа “Мрія” — яскравий приклад цього бачення», — поділився директор Google.org Europe Роуен Барнетт. За його словами, підтримка допоможе команді проєкту розширити діяльність й впровадити передові інструменти ШІ для персоналізації навчання.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Перший віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров наголосив на важливості підтримки від Google як знаку інноваційного потенціалу України. Він повідомив, що у вересні понад 2000 шкіл розпочали роботу з платформою «Мрія».

Федоров також розповів про плани розширення проєкту на 2026 рік, які передбачають пілотування в дошкільних закладах і розроблення концепції для вищої освіти. «Завдяки підтримці від Google зможемо ще швидше розвивати продукт, додавати нові можливості й інструменти на основі штучного інтелекту», — зазначив міністр.

«Мрія» є президентською ініціативою Володимира Зеленського, яку спільно втілюють Міністерство цифрової трансформації й Міністерство освіти і науки України. Проєкт виконується в межах програми EGAP за участі Фонду Східна Європа з підтримкою Швейцарії.

Освітня платформа «Мрія» стала доступною для всіх українських шкіл у квітні 2025 року. Застосунок надає учням, батькам і вчителям нові можливості для організації й покращення освітнього процесу.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Rakuten Viber запустила в Україні маркетплейс локальних підприємств

Компанія Rakuten Viber запустила вбудований маркетплейс у мобільній версії свого застосунку. Замість вкладки «Корисне» користувачі тепер бачать «Маркетплейс».
Новини

Vodafone інвестував понад мільярд гривень у розвиток фіксованого інтернету в Україні

Група Vodafone Україна упродовж чотирьох років роботи в галузі фіксованого зв'язку інвестувала понад 1,1 мільярда гривень у розбудову мережевої інфраструктури й підвищення надійності домашнього інтернету.
Новини

Луцький провайдер запровадив інтернет-тариф зі швидкістю 2,5 Гбіт/с

Луцький інтернет-провайдер Coolnet представив новий преміальний тариф «Ультра», що забезпечує швидкість інтернет-з'єднання до 2,5 Гбіт/с.
Новини

Формула DVL: як Датагруп, Volia та lifecell за рік побудували єдину екосистему

Група компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell) підбила підсумки першого року після об'єднання трьох телекомунікаційних операторів.
Новини

Співзасновник Oracle обігнав Маска і став найбагатшою людиною у світі

Співзасновник і технічний директор компанії Oracle Ларрі Еллісон посів перше місце в переліку найбагатших людей планети зі статками в $393 млрд.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати