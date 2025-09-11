Google надасть $1,5 млн для розвитку української освітньої платформи «Мрія»

Американська компанія Google оголосила про виділення 1,5 мільйона доларів на розвиток української державної освітньої екосистеми «Мрія». Ці кошти спрямують на всеукраїнське впровадження платформи в школах і запуск пілотної програми в дитячих садках. Про це повідомляється в блозі Google.

Фінансова підтримка допоможе команді «Мрії» істотно збільшити кількість користувачів та впровадити передові технології штучного інтелекту (ШІ). Головна мета проєкту — залучити понад 500 тисяч батьків і учнів до єдиного освітнього центру, який поєднає всіх учасників навчального процесу.

Платформа активно впроваджує можливості штучного інтелекту для полегшення роботи педагогів і персоналізації освітнього процесу. Спершу ШІ використовуватимуть для створення індивідуальних рекомендацій контенту й зменшення повсякденного навантаження на вчителів. Згодом штучний інтелект створюватиме індивідуальні освітні маршрути для дітей відповідно до їхніх інтересів і потреб.

«У Google ми віримо, що освіта є фундаментом для побудови успішного майбутнього, і платформа “Мрія” — яскравий приклад цього бачення», — поділився директор Google.org Europe Роуен Барнетт. За його словами, підтримка допоможе команді проєкту розширити діяльність й впровадити передові інструменти ШІ для персоналізації навчання.

Перший віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров наголосив на важливості підтримки від Google як знаку інноваційного потенціалу України. Він повідомив, що у вересні понад 2000 шкіл розпочали роботу з платформою «Мрія».

Федоров також розповів про плани розширення проєкту на 2026 рік, які передбачають пілотування в дошкільних закладах і розроблення концепції для вищої освіти. «Завдяки підтримці від Google зможемо ще швидше розвивати продукт, додавати нові можливості й інструменти на основі штучного інтелекту», — зазначив міністр.

«Мрія» є президентською ініціативою Володимира Зеленського, яку спільно втілюють Міністерство цифрової трансформації й Міністерство освіти і науки України. Проєкт виконується в межах програми EGAP за участі Фонду Східна Європа з підтримкою Швейцарії.

Освітня платформа «Мрія» стала доступною для всіх українських шкіл у квітні 2025 року. Застосунок надає учням, батькам і вчителям нові можливості для організації й покращення освітнього процесу.